FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası\'nda Türkiye\'nin rakipleri belli oldu

İstanbul'da 29 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı.
Wyndham Grand Levent Otel'de yapılan kura çekimine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan ve eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri de katıldı.
Kura çekiminde birinci torbada yer alan Türkiye, C Grubu'nda Arjantin, Yeni Zelanda ve İtalya ile eşleşti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin organizasyonlar için önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'de son 22 yılda bir spor devrimi yaşanmaktadır. Dünyanın en önemli spor tesislerini ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. Yapılan stadyumlar, büyük spor salonları, yüzme havuzları ve tesisler, ülkemizin dört bir yanında yükselmeye devam ediyor. Yapılmakta olan Basketbol Gelişim Merkezi, gerçekten çok özel bir tesis. Büyük bir kompleks olacak. Burada geleceğin basketbolcuları yetişecek. Spora yaptığımız yatırımların karşılığını ileride çok güçlü bir şekilde alacağız." ifadelerini kullandı.
Birçok organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Bak, "Çok güzel bir jenerasyon yakaladık. '12 Dev Adam' ülkemizde çok güzel karşılık buldu. Cumhurbaşkanımız, gençlere çok değer veriyor. Eminim ki bu organizasyonda sporcularımız, çok önemli tecrübeler kazanacak. Yapmakta olduğumuz Basketbol Gelişim Merkezi, Türk basketbolu için önemli bir hedeftir. Çok kısa süre sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Bu merkezde önemli organizasyonlar ve kamplar gerçekleşecek. Türkiye, basketbolda önemli bir yere sahip olacak. Cumhurbaşkanımıza ve bu merkezde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Şeyh Saud Ali Al Thani: "Genç sporcular, uluslararası kariyerine bu etkinlikle başlıyor"
FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ise bu önemli etkinliğin parçası olduğu için mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Türkiye, FIBA'nın birçok başarısına ev sahipliği yaptı. Genç sporcular, uluslararası kariyerine bu etkinlikle başlıyor. Eminim ki hiçbir zaman bu etkinliği unutmayacaklar. Bir önceki turnuvada ABD-İspanya finali çok güzeldi. Eminim ki İstanbul'da da aynı anlar yaşanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun değerini biliyoruz. Geleceğin yıldızlarının burada olmasını değerli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Hidayet Türkoğlu: "FIBA ile önemli bir ortak haline geldik"
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:
"Federasyon, gençlerin gelişimine büyük önem vermektedir. Bu turnuva, genç oyuncularımızın bir Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından önemli. Bu turnuva, 2007-2008 jenerasyonundaki oyuncularımızın gelişimine katkı sağlayacaktır. Türkiye, basketbolun gelişimini sağlayan organizasyonlara destek vermeye devam edecektir. FIBA ile önemli bir ortak haline geldik. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani'nin de bugün burada olması organizasyonun değerini gösteriyor. Basketbol Gelişim Merkezi, dünya çapında bir tesis haline gelecek. Başkan da tesisi gezdi ve çok etkilendi."
Kura çekimi sonucu ise gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: İspanya, Litvanya, Filipinler, Porto Riko
B Grubu: Çin, ABD, Fransa, Gine
C Grubu: Arjantin, Türkiye, Yeni Zelanda, İtalya
D Grubu: Mısır, Almanya, Kanada, Avustralya
Organizasyonda karşılaşmaların Sinan Erdem ve Ahmet Cömert spor salonlarında oynanacağı açıklandı.
Ayrıca Hidayet Türkoğlu, Şeyh Saud Ali Al Thani'ye kura çekimi öncesi plaket takdim etti.
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