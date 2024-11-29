ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtalararası kupa elemelerinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. ABD sıralamadaki liderliğini korurken, Sırbistan ikinci, Almanya ise üçüncü sırada yer aldı. FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde Macaristan'a karşı iki galibiyet alarak puanını 429'dan 437'4'e yükselten A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ise 27'nci sıradaki yeri değişmedi.
FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20 ülke şöyle;
1. ABD 839 puan
2. Sırbistan 759,6 puan
3. Almanya 755,1 puan
4. Fransa 753 puan
5. Kanada 747,5 puan
6. İspanya 746,6 puan
7. Avustralya 733,2 puan
8. Arjantin 731,8 puan
9. Letonya 710,9 puan
10. Litvanya 701,3 puan
11. Brezilya 674 puan
12. Slovenya 672,9 puan
13. Yunanistan 656,9 puan
14. İtalya 639 puan
15. Porto Riko 610 puan
16. Karadağ 601,5 puan
17. Polonya 593,6 puan
18. Dominik Cumhuriyeti 552,4 puan
19. Çekya 550
20. Finlandiya 541,7 puan
27. Türkiye 437,4 puan
Son Dakika › Spor › FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı: ABD Liderliğini Koruyor - Son Dakika
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