FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı: ABD Liderliğini Koruyor - Son Dakika
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FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı: ABD Liderliğini Koruyor

Yenilenen FIBA dünya sıralamasında ABD birinci, Sırbistan ikinci ve Almanya üçüncü sırada yer aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'a karşı elde ettiği galibiyetlerle 27. sıradaki konumunu korudu.

29.11.2024 17:07
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ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtalararası kupa elemelerinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. ABD sıralamadaki liderliğini korurken, Sırbistan ikinci, Almanya ise üçüncü sırada yer aldı. FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde Macaristan'a karşı iki galibiyet alarak puanını 429'dan 437'4'e yükselten A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ise 27'nci sıradaki yeri değişmedi.

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20 ülke şöyle;

1. ABD 839 puan

2. Sırbistan 759,6 puan

3. Almanya 755,1 puan

4. Fransa 753 puan

5. Kanada 747,5 puan

6. İspanya 746,6 puan

7. Avustralya 733,2 puan

8. Arjantin 731,8 puan

9. Letonya 710,9 puan

10. Litvanya 701,3 puan

11. Brezilya 674 puan

12. Slovenya 672,9 puan

13. Yunanistan 656,9 puan

14. İtalya 639 puan

15. Porto Riko 610 puan

16. Karadağ 601,5 puan

17. Polonya 593,6 puan

18. Dominik Cumhuriyeti 552,4 puan

19. Çekya 550

20. Finlandiya 541,7 puan

27. Türkiye 437,4 puan

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı: ABD Liderliğini Koruyor - Son Dakika

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