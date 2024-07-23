Filenin Sultanları Kaptanı Eda Erdem: Herkesin Aklında, Hayalinde Madalya Var - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Filenin Sultanları Kaptanı Eda Erdem: Herkesin Aklında, Hayalinde Madalya Var

Geniş Video İzle

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda hedeflerinin grup maçlarında 3'te 3 yapmak olduğunu belirtti. Erdem, takımın beklentisinin yüksek olduğunu ve herkesin aklında madalya olduğunu söyledi. Ayrıca, olimpiyat ruhunu hissetmek için Paris'e gitmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

23.07.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Filenin Sultanları"nda kaptan Eda Erdem: Herkesin aklında, hayalinde madalya var

"Grup maçlarımızda 3'te 3 yapmak istiyoruz"

"Açıkçası herhangi bir baskı hissetmiyoruz"

Metin ARSLANCAN - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, "Grup maçlarımızda 3'te 3 yapmak istiyoruz. Amacımız Hollanda maçı ile iyi bir başlangıç yapmak. Herkesin beklentisi çok yüksek, biz de çok iyi işler yapmak istiyoruz. Herkesin aklında, hayalinde madalya var" dedi.

"Filenin Sultanları" 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tarihinde üçüncü kez mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda TSİ 10.00'da başlayacak mücadelelerde sırasıyla Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşı karşıya gelecek. 37 yaşındaki kaptan Eda Erdem, olimpiyatlara ve takımın son durumuna ilişkin Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kendilerinden beklentinin çok yüksek olduğunu aktaran tecrübeli orta oyuncu, "Oynadığımız her turnuvada madalya almak için oynuyoruz. Ama VNL (Milletler Ligi) bizim için zorlu geçti. Çünkü bir türlü tam takım olarak performans gösteremedik, çok eksiğimiz vardı. Şimdi olimpiyatlara gidiyoruz, beklenti çok yüksek. Keyifler yerinde, idmanlarda herkes kendini zorluyor. Paris'e gidince, oranın havasını alınca, içimize olimpiyat ruhu işleyince çok daha enerjik bir takım olacak" şeklinde konuştu.

Kaptan Eda Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

"Olimpiyatlar her sporcunun hayali, sporun zirvesi zaten. Paris'te Londra Olimpiyatları'na yarışır bir şekilde, çok iyi hazırlanıldığı söyleniyor. Gidip köyü hepimiz inceleyeceğiz. Muhtemelen köye girdiğimiz andan itibaren zaten o heyecan, olimpiyatın getirdiği güzellikleri hissetmeye başlayacağız."

"ÖNCELİKLE 3'TE 3 YAPMAK İSTİYORUZ"

C Grubu'nda karşılaşacakları Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya'yı yenerek 3'te 3 yapmayı hedeflediklerini vurgulayan milli voleybolcu, "Grup maçlarımızda 3'te 3 yapmak istiyoruz. 3'te 3 yaptıktan sonra tabii ki de karşı gruptan gelecek rakibimizi bekleyeceğiz. Öncelikle amacımız Hollanda maçı ile iyi bir başlangıç yapmak. Erken saatte oynayacağız ama zaten olimpiyat kampını top idmanları yaparak geçirmiştik ki maç saatine alışalım diye. Hedefimiz tabii ki maç maç gidip üzerine daha iyi bir oyun koymak. Herkesin beklentisi çok yüksek, biz de çok iyi işler yapmak istiyoruz. Herkesin aklında, hayalinde madalya var. Ama bu sene çok fazla madalya favorisi takım var. Zorlu bir turnuva bizi bekliyor. Umarım takım olarak hazır bir şekilde orada bulunacağız" ifadelerini kullandı.

"AÇIKÇASI BİR BASKI HİSSETMİYORUZ"

Geçen sene elde edilen şampiyonlukların ardından kendilerinden beklentinin yüksek olduğunun altını çizen Eda Erdem, "Şu an açıkçası herhangi bir baskı hissetmiyoruz. Çünkü daha köye gitmedik; daha maç saati yaklaşmadı. Tabii ki de maç saatinin yaklaşmasıyla o heyecan, o stres illa ki biraz bizi zorlayacaktır. Yıllardır zaten biz bu işi yapıyoruz ve çok alışık olduğumuz şeyler. O yüzden bence o stresi iyi yönetebileceğimizi ve oyuna pozitif anlamda aktaracağımıza inancım tam" diyerek konuşmasını tamamladı.

Filenin Sultanları Kaptanı Eda Erdem: Herkesin Aklında, Hayalinde Madalya Var
Kaynak: DHA

Filenin Sultanları, Eda Erdem, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları Kaptanı Eda Erdem: Herkesin Aklında, Hayalinde Madalya Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
09:16 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:37 Lüks otelde akılalmaz olay Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü
06:32 Pendik’te kadınların kavgası kamerada Pendik'te kadınların kavgası kamerada
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
09:50 Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor
08:58 Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü’nü cenazede yalnız bırakmadı Gözler Ebru Şahin’i aradı Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı! Gözler Ebru Şahin'i aradı
08:55 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
08:24 Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 11:10:00. #1.11#
SON DAKİKA: Filenin Sultanları Kaptanı Eda Erdem: Herkesin Aklında, Hayalinde Madalya Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement