Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3'üncü haftasında sahaya çıkacak - Son Dakika
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Spor

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3'üncü haftasında sahaya çıkacak

Dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak. Şu ana kadar 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan takım, 18 puanla 5. sırada yer alıyor. Türkiye, son oynanan ABD etabındaki 4 maçını da kazandı.

11.06.2024 10:38
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3'üncü haftasında sahaya çıkacak

İSTANBUL, (DHA - Dünya 1 numarası, son Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında sahaya çıkacak.

Filenin Sultanları, Hong Kong'un ev sahipliği yapacağı Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında yarın TSİ 12.00'da Tayland ile karşılaşacak. Milliler, bu etapta Tayland maçının ardından sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları şu ana kadar Milletler Ligi'nde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 18 puan topladı ve 5'inci sırada yer aldı. Filenin Sultanları, Hollanda, Fransa, Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD'yi mağlup ederken; Japonya ve İtalya karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, Milletler Ligi'nin son oynanan ABD etabındaki 4 maçında da galip ayrıldı.

Filenin Sultanları'nın VNL 3'üncü hafta maç programı ve kadrosu şu şekilde:

12 Haziran Çarşamba

12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe

15.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

15 Haziran Cumartesi

15.30 Türkiye-Çin

16 Haziran Pazar

12.00 Türkiye-Brezilya

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş

Kaynak: DHA

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