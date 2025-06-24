FOMGET Avrupa\'da İddialı

KADIN Futbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşı karşıya gelecek. 30 Temmuz'da Ankara'da oynanacak maçın galibi, 3 Ağustos'ta İsrail ekibi FC Kiryat Gat ile Şampiyonlar Ligi grup vizesi maçına çıkacak. Avrupa'da da iddialı bir başlangıç peşinde olan FOMGET, rakiplerini bir bir eleyerek adını gruplara yazdırmak istiyor.

İSRAİL ŞAMPİYONU İLE TÜRKİYE ŞAMPİYONU MAÇI MUHTEMEL

Eleme Turu'nda Bakü temsilcisi Neftçi karşısında Süper Lig'deki dominant performansını Avrupa'ya taşımayı hedefleyen FOMGET, rakibi karşısında net favori. Tur, tek maçlı eleme usulüyle oynanacak ve kazanan 3 Ağustos'taki FC Kiryat Gat maçına adını yazdıracak. Ankara temsilcisi bu karşılaşmayı kazanırsa, 2'nci Eleme Turu'nda 7'nci Gruba yerleşecek ve Slavia Praha, Valerenga ile HJK Helsinki'nin bulunduğu zorlu bir gruba düşecek.

İSRAİL - İRAN SAVAŞI KORKUTUYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi destekli FOMGET'in taraftarları sosyal medyada İsrail karşıtı tavırlarıyla dikkat çekiyor. Başkan Mansur Yavaş'ın da süreci dikkatle takip ettiği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail İran savaşına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde büyük ihtimal İsrail ve Türkiye temsilcilerinin maçında bir gerginlik olacağı öngörülüyor.

TFF YÖNETİCİSİ AKÜZÜM: ALLAH MAZLUM VE MAĞDURLARI KORUSUN

Bu süreçle ilgili düşüncesini sorduğumuz TFF Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, " UEFA Şampiyonlar Ligi'nde millet olarak kadın futbolda temsil edilmemiz çok önemli. FOMGET'in Türk bayrağını temsilen grup aşamasına kalmasını istiyoruz. İsrail temsilcisi ile oynanırsa orada devletimiz tedbiren gerekli aksiyonları alır. İsrail konusunda Türk milletinin mazlumun yanında bir tavrı vardır. Allah mazlum ve mağdurların yardımcısı olsun. Siyaset ile sporu ayırmak lazım. Gönlümüz elbette Türk kadın futbolunun Şampiyonlar Ligi'nde sürekli katılımından yanadır" şeklinde konuştu.