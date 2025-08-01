Fomget, Kiryat Gat ile Önemli Maçta

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takım kaptanı Selda Akgöz, 2 Ağustos'ta UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Bu maçı kazanarak " Finlandiya'daki elemelere gitmek istiyoruz" diyen Milli kaleci Akgöz, "Biz İsrail temsilcisi karşısında Türk kadınını temsil edeceğiz, bu önemli maçı kazanarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

'KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

ABB FOMGET Takım Kaptanı Selda Akgöz, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 4. Grup finalinde İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynayacakları maç öncesi Demirören Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Elemelerde ilk maçımız olan Neftçi maçını kazandıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Milli kaleci, Kiryat Gat mücadelemize odaklandıklarını ifade ederek, "Adım adım ilerleyeceğiz. Çünkü hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Yarın önemli bir maça çıkacağız. Tek maç olduğu için son derece dikkatli olmak zorundayız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçı kazanarak Türk kadının gücünü göstermek istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu yönde. İsrail maçının bir önemi de, ülke puanını yükseltmek ve sonraki sezonlarda iki takımla Avrupa kupalarına katılmak. Ülke kadın futbolunun geleceğe daha iyi ışık verebilmesi adına bu maçı kazanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'BU KARŞILAŞMAYA TÜRKİYE'Yİ VE TÜRK KADININI TEMSİLEN ÇIKIYORUZ'

Kaptan Akgöz sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu maç öncesinde omzumuzda bir yük olabilir ama kadınlar olarak bu sorumluluğu taşımaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'de kadın olmak çok zordur. Kadın cinayetleri, kadına şiddet çoğaldı. Biz güçlü olarak bunlara karşı mesaj vermeye çalışıyoruz. Bu kritik maçı kazanarak milletimizi sevindirmek, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve puanımızı yükseltmek istiyoruz. Bunu başaracağız. Hedeflerimiz her zaman büyük. Bu hedeflerin peşinde kararlı şekilde ilerliyoruz."

'ÇARE YOK, KAZANACAĞIZ'

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'ün kendi maçlarını takip etmesinden dolayı da ayrıca motive olduklarını belirten Akgöz, "Hocamızı bir aile bireyimiz olarak görüyoruz. Onun burada olması bizi çok mutlu ediyor. Gerek milli takım, gerek FOMGET'te aile kavramı her zaman var. Zaten başarılarımız da bu aile kavramıyla birlikte oluyor. Hep birlikte üzülüyoruz ya da birlikte gülüyoruz. İnşallah maçımızı alacağız çünkü başka çaremiz yok almak zorundayız" dedi.

MAÇI BELÇİKALI JANA VAN LAERE YÖNETECEK

Öte yandan Tiran Futbol Evi Stadı'nda yarın akşam TSİ 19.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Belçikalı hakem Jana Van Laere'nin yönetecek. Şampiyonlar Lig'inde ülkemizi temsil eden BBB FOMGET'in maça şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Selda, Rafa, Heidi, Blerta, Sejde, Olga, Milica, Angel, Ziver, Misa, Dias.