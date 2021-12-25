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Fraport TAV Antalyaspor: 2-0 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

25.12.2021 18:03
Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Ata SELÇUK / STAT: NefHAKEMLER: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Samet ÇavuşGALATASARAY: İsmail Çipe - Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Aytaç Kara (Dk. 86 Alpaslan Öztürk), Berkan Kutlu (Dk. 90+3 Atalay Babacan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Barış Alper Yılmaz), Feghouli (Dk.

Ata SELÇUK/

STAT: Nef

HAKEMLER: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş

GALATASARAY: İsmail Çipe - Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Aytaç Kara (Dk. 86 Alpaslan Öztürk), Berkan Kutlu (Dk. 90+3 Atalay Babacan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Barış Alper Yılmaz), Feghouli (Dk. 73 Emre Kılınç), Halil Dervişoğlu (Dk. 73 Morutan), MohamedFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Floranus (Dk. 81 Milosevic), Veysel Sarı (Dk. 64 Crivelli), Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Fredy, Amilton (Dk. 64 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar), Mukairu (Dk. 64 Wright)GOLLER: Dk. 45+1 Feghouli, Dk. 52 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan (Galatasaray) - Naldo, Veysel Sarı, Milosevic (Fraport TAV Antalyaspor) Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk devrenin son haftasında Galatasaray, kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve ligde 7 maç aranın ardından galibiyete uzandı. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 45+1'inci dakikada Feghouli ve 52'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.Bu sonuçla Galatasaray puanını 27'ye yükseltirken, Fraport TAV Antalyaspor ise 22 puanda kaldı. 5'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mohamed'in plase vuruşunu kaleci Boffin kornere çeldi.12'nci dakikada Aytaç Kara'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Feghouli, meşin yuvarlağı içeri gönderdi. Feghouli'nin ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.34'üncü dakikada Doğukan Sinik'in sol kanattan içeri kestiği topta Floranus'un yarım vole vuruşu kaleci İsmail Çipe'de kaldı.45+1'inci dakikada Aytaç Kara'nın pasında Kerem Aktürkoğlu topla buluştu ve hızlı çıktı. Kerem Aktürkoğlu, pasını koşu yapan Feghouli'ye aktarırken, bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0.İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.51'inci dakikada Güray Vural'ın kullandığı serbest vuruşta Doğukan Sinik'in vuruşu direkten döndü.52'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş ağlara gitti: 2-0.57'nci dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasında topla buluşan Feghouli, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.60'ıncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Mukairu'nun vuruşunu İsmail Çipe kornere çeldi.Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve sarı kırmızılı takım, galibiyete ulaşan taraf oldu. MARCAO VE KEREM CEZALI DURUMA DÜŞTÜGalatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada sarı kart görerek sarı kart ceza sınırına ulaşan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, cezalı duruma düştü. Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın ligin 20'nci haftasında GZT Giresunspor ile kendi sahasında oynayacağı maçta forma giyemeyecek.


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Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor, Aytaç Kara, Marcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor: 2-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor: 2-0 - Son Dakika
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