Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe\'den 4\'te 4

06.01.2026 23:31
Fenerbahçe; futbol, basketbol ve voleybol dallarında gösterdiği başarı ile bir kez daha dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, bu akşam bu üç spor dalında da mücadele ettiği maçları kazanarak 4'te 4 yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, bu akşam futbol, basketbol ve voleybol dallarında dört karşılaşmaya çıkarak oynadığı tüm mücadelelerden galibiyetle ayrılmayı başardı.

FUTBOL

Fenerbahçe, futbolda Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Kupa'da finale yükselen taraf oldu.

ERKEK BASKETBOL

EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında ağırladığı Yunan ekibi Olympiakos'u son çeyrekte gösterdiği etkili oyunla birlikte 88-80 mağlup etti.

KADIN BASKETBOL

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Nesibe Aydın'ı 109-56 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertiler Türkiye Kupası'nda son 4 takım arasına kaldı.

KADIN VOLEYBOL

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Polonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 yendi. Gruptaki ilk iki maçında Portekiz'in Benfica ve İtalya'nın Igor Gorgonzola takımlarını da 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 155Polis 155Polis:
    Boşuna dünyanın en büyük spor kulübü demiyoruz 106 21 Yanıtla
    Baris Zorlu Baris Zorlu:
    dunyan baya kucukmus 30 76
    0041 0041:
    şakamisiniz 1 4
  • AYTEKİN KÜPÜÇ AYTEKİN KÜPÜÇ:
    Daha daha neler yaparda ülkede hale. yapı devam ediyor ???????? 62 19 Yanıtla
  • 4z4qwpvv2j 4z4qwpvv2j:
    oynadığı biraz zor olan olimpiyakos ötekileri büyük başarı sayılmaz 14 51 Yanıtla
    Serkan Beyhan Serkan Beyhan:
    Türkçe dersine resim öğretmeni giriyordu galiba kardeş. Cümledeki anlam başka bir şeyi anlatmaya çalışmış. 11 3
  • Serkan Beyhan Serkan Beyhan:
    Bizim için sıradan bir gece. biz Fenerbahçeliyiz.. 23 7 Yanıtla
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Boşuna demiyorum aşkın kırmızısı yoktur. Ya SARIdir ya LACİVERT diye. 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
01:00
