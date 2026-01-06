Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe\'den 4\'te 4

Fenerbahçe Spor Kulübü, bu akşam futbol, basketbol ve voleybol dallarında dört karşılaşmaya çıkarak oynadığı tüm mücadelelerden galibiyetle ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe, futbolda Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Kupa'da finale yükselen taraf oldu.
EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında ağırladığı Yunan ekibi Olympiakos'u son çeyrekte gösterdiği etkili oyunla birlikte 88-80 mağlup etti.
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Nesibe Aydın'ı 109-56 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertiler Türkiye Kupası'nda son 4 takım arasına kaldı.
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Polonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 yendi. Gruptaki ilk iki maçında Portekiz'in Benfica ve İtalya'nın Igor Gorgonzola takımlarını da 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
