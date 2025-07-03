Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları - Son Dakika
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Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları

Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
03.07.2025 15:36
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Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi, futbol dünyasında trafik kazası sonucu yaşamını yitiren isimleri akıllara getirdi. Türkiye'de Metin Oktay, Konyaspor'dan Ahmet Çalık, Denizlispor'dan Doğan Seyfi Atlı, Alanyaspor'dan Josef Sural, Eskişehirspor'dan Kaan Öztürk ve daha birçok isim trafik kazalarında hayata gözlerini yumdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi, futbol camiasında trafik kazası sonucu yaşamını yitiren isimleri akıllara getirdi.

BİRÇOK İSİM TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Galatasaray efsanesi Metin Oktay, Konyaspor'dan Ahmet Çalık, Denizlispor'dan Doğan Seyfi Atlı, Alanyaspor'dan Josef Sural, Eskişehirspor'dan Kaan Öztürk, Samsunspor'dan Müjdat Gürsu, Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve Nuri Asan, trafik kazalarında hayatlarını kaybederek büyük acılara neden oldu.

Portekizli futbolcusu Diogo Jota dışında Bulgar Georgi Asparuhov, İtalyan Gaetano Scirea, Arjantinli Diego Barisone, Panamalı Rommel Fernandez, İspanyol Jose Antonio Reyes, Juan Gomez Gonzalez, İngiliz Laurie Cunningham, Peter Houseman, Kuzey Makedonyalı Petar Milosevski, Alman Lutz Eigendorf, Kolombiyalı Freddy Rincon, Marino Klinger, Brezilyalı Everaldo ve Heraldo Bezerra da çeşitli ülkelerde geçirdikleri trafik kazalarından sağ çıkamayarak futbol dünyasını üzdü.

METİN OKTAY TAKLA ATAN ARAÇTAN KURTULAMADI

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay, 51 yaşında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Metin Oktay, Eylül 1991'de Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazasından sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Otomobili takla atan Oktay'ın kazada "çenesinin kırıldığı, sol kolunda kırıklar olduğu ve dalağının parçalanması sonucu iç kanama geçirerek" hayatını kaybettiği belirlendi.

AHMET ÇALIK'IN KULLANDIĞI OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken Gölbaşı Hacılar mevkiinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Gençlerbirliği altyapısında yetiştikten sonra Galatasaray ve Konyaspor takımlarında forma giyen Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmesi, futbolseverleri derinden üzdü.

Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları

SAMSUNSPOR'UN RENKLERİNE SİYAH EKLENDİ

Samsunspor kafilesini, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasına taşıyan otobüs, Havza ilçesinde kamyonla çarpıştı.

Kaza sonucu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan, hayatını kaybetti. Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Özan ise yaralandı.

Trafik kazasından sonra Samsunspor Kulübü, kırmızı-beyaz forma renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyahı da ekledi. Samsunspor'dan futbolcu Müjdat Gürsu ise 1994'te arkadaşını havaalanından almak için çıktığı yolda trafik kazası geçirdi ve 22 yaşındayken hayata veda etti.

DOĞAN SEYFİ ATLI KAZADAN SAĞ ÇIKAMADI

Denizlispor'un genç futbolcusu Doğan Seyfi Atlı, Aralık 2001'de Aydın'dan Denizli yönüne seyir halindeyken yaptığı kaza sonrası hayata gözlerini yumdu. Doğan Seyfi Atlı, kullandığı otomobilin Nazilli yakınlarında bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 21 yaşında vefat etti.

ALANYASPOR'DAN JOSEF SURAL KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Çek futbolcu Josef Sural, Nisan 2019'da Kayseri deplasmanından dönen Alanyaspor oyuncularını taşıyan özel minibüsün devrildiği kazadan sağ kurtulamadı. Kaza yapan minibüsteki 7 futbolcu arasında yer alan Sural, kaldırıldığı hastanede 28 yaşında hayata veda etti.

Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları


MILOSEVKSI'NIN BULUNDUĞU ARAÇ MİNİBÜSE ÇARPTI

Trabzonspor, Malatyaspor ve Akçaabat Sebatspor'da görev yapan Kuzey Makedonyalı kaleci Petar Milosevski, ülkesinde trafik kazasına kurban gitti.

Mart 2014'te Milosevski'nin bulunduğu araç, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Milosevski, kazada 40 yaşında hayatını kaybederken aracın sürücüsü Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı İlço Gyorgyioski ise yaralı kurtuldu.

REYES ÜLKESİNDE GEÇİRDİĞİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, ülkesinde geçirdiği trafik kazasında 35 yaşında hayatını kaybetti. Sevilla, Atletico Madrid, Arsenal gibi takımlarda oynayan??????? Reyes, Haziran 2019'da İspanya'nın güneyindeki Utrera ilçesindeki kazadan sağ kurtulamadı.

DİOGO JOTA KARDEŞİYLE BİRLİKTE VEFAT ETTİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, trafik kazasında hayatını kaybetti. Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.

Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları

RINCON'UN ARACI OTOBÜSLE ÇARPIŞTI

Real Madrid ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Freddy Rincon, ülkesinde trafik kazası geçirerek öldü. Cali kentinde Nisan 2022'de kullandığı aracın otobüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Rincon, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Ahmet Çalık, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları - Son Dakika

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