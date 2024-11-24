Futbol Haftası: Kupalar ve Süper Lig Heyecanı Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Futbol Haftası: Kupalar ve Süper Lig Heyecanı Devam Ediyor

Bu hafta kızlar sahada İstanbul Kupası final maçı oynanırken, Süper Lig'de heyecan veren karşılaşmalar ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın başarılı performansları dikkat çekti.

24.11.2024 06:08
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KIZLAR SAHADA FİNAL MAÇI

16.00 Kızlar Sahada İstanbul Kupası final maçı oynanacak.

SÜPER LİG

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 Konyaspor - Hatayspor

16.00 Samsunspor - Alanyaspor

19.00 Beşiktaş - Göztepe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE, KAYSERİ'DE BİR ÇOK İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe 6-2 kazandığı Kayserispor deplasmanında bir çok ilki bir arada yaşadı. Sarı-lacivertliler bu sezon 6 gole ulaşan ilk takım oldu. Sebastian Szymanski bu sezon ligde ilk golünü aterken; Filip Kostic, Fenerbahçe forması altındaki ilk golünü kaydetti. Son 4 Süper Lig maçında 4 gole direkt olarak katkı sağlayan Youssef En Nesyri ilk kez ayakla gol attı. Dusan Tadic ise Kayseri'deki skorer yapısıyla toplamda 7 gol 5 asiste ulaştı. 36 yaşındaki futbolcu, ligde 12 gole direkt etki etmiş oldu.

GALATASARAY

Bodrumspor deplasmanını 1-0'lık sonuçla atlatan Galatasaray liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig tarihinde ilk 12 maçta 11 galibiyet alan ve 34 puan toplayan ilk takım oldu.

1'İNCİ LİG

13.30 Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük

16.00 Esenler Erokspor - Çorum FK

16.00 Adanaspor - Sakaryaspor

19.00 Kocaelispor - Bandırmaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

18.45 Ajax - Zwolle (Ahmet Can Kaplan)

19.30 Ipswich Town - Manchester United (Altay Bayındır)

20.30 Leganes - Real Madrid (Arda Güler)

21.15 Westerlo - Kortrijk ( Sinan Bolat, Emin Bayram, Emir Ortakaya, Doğucan Haspolat - Muhammed Gümüşkaya)

21.45 Petrolul Ploiesti - Dinamo Bükreş (Mehmet Topal)

BASKETBOL

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.30 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Melikgazi Kayseri Basket

16.00 ÇBK Mersin - OGM Ormanspor

VOLEYBOL

- Efeler Ligi

12.30 On Hotels Alanya Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediye Spor

13.00 TÜRŞAD - Arkas Spor

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor - Fenerbahçe Medicana

15.00 Galatasaray HDI Sigorta - RAMS Global Cizre Belediye

15.00 Altekma - Ziraat Bankkart

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Futbol Haftası: Kupalar ve Süper Lig Heyecanı Devam Ediyor - Son Dakika

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