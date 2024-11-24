KIZLAR SAHADA FİNAL MAÇI
16.00 Kızlar Sahada İstanbul Kupası final maçı oynanacak.
SÜPER LİG
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 Konyaspor - Hatayspor
16.00 Samsunspor - Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - Göztepe
FENERBAHÇE
FENERBAHÇE, KAYSERİ'DE BİR ÇOK İLKİ YAŞADI
Fenerbahçe 6-2 kazandığı Kayserispor deplasmanında bir çok ilki bir arada yaşadı. Sarı-lacivertliler bu sezon 6 gole ulaşan ilk takım oldu. Sebastian Szymanski bu sezon ligde ilk golünü aterken; Filip Kostic, Fenerbahçe forması altındaki ilk golünü kaydetti. Son 4 Süper Lig maçında 4 gole direkt olarak katkı sağlayan Youssef En Nesyri ilk kez ayakla gol attı. Dusan Tadic ise Kayseri'deki skorer yapısıyla toplamda 7 gol 5 asiste ulaştı. 36 yaşındaki futbolcu, ligde 12 gole direkt etki etmiş oldu.
GALATASARAY
Bodrumspor deplasmanını 1-0'lık sonuçla atlatan Galatasaray liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig tarihinde ilk 12 maçta 11 galibiyet alan ve 34 puan toplayan ilk takım oldu.
1'İNCİ LİG
13.30 Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük
16.00 Esenler Erokspor - Çorum FK
16.00 Adanaspor - Sakaryaspor
19.00 Kocaelispor - Bandırmaspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
18.45 Ajax - Zwolle (Ahmet Can Kaplan)
19.30 Ipswich Town - Manchester United (Altay Bayındır)
20.30 Leganes - Real Madrid (Arda Güler)
21.15 Westerlo - Kortrijk ( Sinan Bolat, Emin Bayram, Emir Ortakaya, Doğucan Haspolat - Muhammed Gümüşkaya)
21.45 Petrolul Ploiesti - Dinamo Bükreş (Mehmet Topal)
BASKETBOL
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.30 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Melikgazi Kayseri Basket
16.00 ÇBK Mersin - OGM Ormanspor
VOLEYBOL
- Efeler Ligi
12.30 On Hotels Alanya Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediye Spor
13.00 TÜRŞAD - Arkas Spor
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor - Fenerbahçe Medicana
15.00 Galatasaray HDI Sigorta - RAMS Global Cizre Belediye
15.00 Altekma - Ziraat Bankkart
Son Dakika › Spor › Futbol Haftası: Kupalar ve Süper Lig Heyecanı Devam Ediyor - Son Dakika
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