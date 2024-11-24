Futbol Haftası: Kupalar ve Süper Lig Heyecanı Devam Ediyor

Spor

KIZLAR SAHADA FİNAL MAÇI

16.00 Kızlar Sahada İstanbul Kupası final maçı oynanacak.

SÜPER LİG

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 Konyaspor - Hatayspor

16.00 Samsunspor - Alanyaspor

19.00 Beşiktaş - Göztepe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE, KAYSERİ'DE BİR ÇOK İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe 6-2 kazandığı Kayserispor deplasmanında bir çok ilki bir arada yaşadı. Sarı-lacivertliler bu sezon 6 gole ulaşan ilk takım oldu. Sebastian Szymanski bu sezon ligde ilk golünü aterken; Filip Kostic, Fenerbahçe forması altındaki ilk golünü kaydetti. Son 4 Süper Lig maçında 4 gole direkt olarak katkı sağlayan Youssef En Nesyri ilk kez ayakla gol attı. Dusan Tadic ise Kayseri'deki skorer yapısıyla toplamda 7 gol 5 asiste ulaştı. 36 yaşındaki futbolcu, ligde 12 gole direkt etki etmiş oldu.

GALATASARAY

Bodrumspor deplasmanını 1-0'lık sonuçla atlatan Galatasaray liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig tarihinde ilk 12 maçta 11 galibiyet alan ve 34 puan toplayan ilk takım oldu.

1'İNCİ LİG

13.30 Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük

16.00 Esenler Erokspor - Çorum FK

16.00 Adanaspor - Sakaryaspor

19.00 Kocaelispor - Bandırmaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

18.45 Ajax - Zwolle (Ahmet Can Kaplan)

19.30 Ipswich Town - Manchester United (Altay Bayındır)

20.30 Leganes - Real Madrid (Arda Güler)

21.15 Westerlo - Kortrijk ( Sinan Bolat, Emin Bayram, Emir Ortakaya, Doğucan Haspolat - Muhammed Gümüşkaya)

21.45 Petrolul Ploiesti - Dinamo Bükreş (Mehmet Topal)

BASKETBOL

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.30 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Melikgazi Kayseri Basket

16.00 ÇBK Mersin - OGM Ormanspor

VOLEYBOL

- Efeler Ligi

12.30 On Hotels Alanya Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediye Spor

13.00 TÜRŞAD - Arkas Spor

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor - Fenerbahçe Medicana

15.00 Galatasaray HDI Sigorta - RAMS Global Cizre Belediye

15.00 Altekma - Ziraat Bankkart