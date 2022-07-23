Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Hazırlık maçı

23.07.2022 21:15
Futbol: Hazırlık maçı

Stat: KitzbühelHakemler: Ali Mutlu, Engin İşgören, Erdinç BayraktarTrabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 64 Muhammet Taha Tepe), Larsen, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Ahmetcan Kaplan), Vitor Hugo, Eren Elmalı (Dk. 31 Denswil), Berat Özdemir (Dk. 46 Djaniny), Hamsik (Dk. 64 Siopis), Bakasetas (Dk.

Stat: Kitzbühel

Hakemler: Ali Mutlu, Engin İşgören, Erdinç Bayraktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 64 Muhammet Taha Tepe), Larsen, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Ahmetcan Kaplan), Vitor Hugo, Eren Elmalı (Dk. 31 Denswil), Berat Özdemir (Dk. 46 Djaniny), Hamsik (Dk. 64 Siopis), Bakasetas (Dk. 64 Doğucan Haspolat), Visca (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Trezeguet (Dk. 75 Emrehan Gedikli), Cornelius (Dk. 64 Kouassi)

Torino: Berisha (Dk. 46 Milinkovic-Savic), Zima, Rodriguez (Dk. 74 Aina), Singo, Djidji, Vojvoda, Lukic (Dk. 81 Jacopo Segre), Ricci, Linetty, Demba Seck (Dk. 81 Adopo), Radonjic (Dk. 46 Simone)

Goller: Dk. 21 ve 23 Radonjic, Dk. 56 Demba Seck (Torino)

Sarı kart: Dk. 41 Zima (Torino)

Trabzonspor Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya 3-0 yenildi.

21. dakikada Torino, ilk etkili atakta golü buldu. Singo'nun ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çelmeye çalıştığı top, Radonjic'in önüne düştü. Bu futbolcu da gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

23. dakikada Eren Elmalı'nın pasında, savunmanın müdahale edemediği topla buluşan Radonjic, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-2

40. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Visca'nın sert şutunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, İtalyan temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Torino, farkı 3'e yükseltti. Hamsik'ten topu kapan Demba Seck, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalarak topu filelerle buluşturdu: 0-3

58. dakikada Trezeguet'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Milinkovic-Savic topu çeldi, daha sonra savunma tehlikeyi kornere göndererek önledi.

60. dakikada Trezeguet'nin soldan pasında yakın mesafeden Cornelius, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

73. dakikada Torino kalecisi Milinkovic-Savic, önce Trezeguet ardından da Djaniny'nin şutlarını çelerek gole izin vermedi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın bitiminin ardından bordo-mavili taraftarlar, sahaya girerek oyuncularla fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, oyunculara büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

4 oyuncu kadroda yok

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan 4 oyuncu, kadroda yer almadı.

Bordo-mavililerde Serkan Asan, Abdülkadir Ömür, Faruk Can Genç ve Hüseyin Türkmen, maç kadrosuna dahil edilemedi.

Sağ uyluk adalesinde kas yaralanması olan Hüseyin Türkmen'in 2 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Oyuncunun Trabzon'da MR'ının çekileceği belirtildi.

Arka adalesinde kas ağrısı hisseden Abdülkadir Ömür'ün ise tedbir amaçlı dinlendirildiği bildirildi.

Kamp erken bitiyor

Trabzonspor'un 29 Temmuz'da tamamlamayı planladığı Avusturya kampı, 3 gün erken sona erecek.

Bordo-mavililer, 26 Temmuz'da yapacağı antrenmanla Avusturya kampını tamamlayacak ve akşam saatlerinde de Trabzon'da dönecek.

Trabzonspor, kendi tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanların ardından 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı için 29 Temmuz'da İstanbul'a gidecek.

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Kaynak: AA

Dorukhan Toköz, Ali Mutlu, Hugo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

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