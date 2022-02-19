Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbolda TFF 2. Lig'de 26. hafta mücadelesi, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Beyaz Grup'ta sahasında takipçisi Isparta 32'ye 1-0 yenilen Pendikspor, 51 puanda kalsa da 14 puan farkla liderliğini devam ettirdi.
Kırmızı Grup'ta ise Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Sakaryaspor, puanını 55'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Ligde gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.PENDİKSPOR
|22
|16
|3
|3
|35
|18
|17
|51
|2.ISPARTA 32
|22
|11
|4
|7
|26
|18
|8
|37
|3.BUCASPOR 1928
|23
|10
|6
|7
|36
|30
|6
|36
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|23
|10
|6
|7
|29
|26
|3
|36
|5.KIRKLARELİSPOR
|22
|8
|10
|4
|28
|18
|10
|34
|6.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|8
|9
|5
|27
|20
|7
|33
|7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|22
|7
|10
|5
|21
|19
|2
|31
|8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|22
|8
|6
|8
|35
|29
|6
|30
|9.UŞAKSPOR
|22
|7
|9
|6
|23
|25
|-2
|30
|10.ŞANLIURFASPOR
|22
|7
|8
|7
|28
|23
|5
|29
|11.ANKARA DEMİRSPOR
|22
|7
|8
|7
|23
|22
|1
|29
|12.PAZARSPOR
|23
|9
|1
|13
|27
|40
|-13
|28
|13.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|21
|8
|1
|12
|30
|34
|-4
|25
|14.TARSUS İDMAN YURDU
|23
|6
|7
|10
|21
|26
|-5
|25
|15.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|22
|6
|7
|9
|24
|31
|-7
|25
|16.AKHİSARSPOR
|22
|6
|5
|11
|26
|34
|-8
|23
|17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|23
|4
|9
|10
|28
|35
|-7
|21
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|22
|5
|5
|12
|20
|39
|-19
|17
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|25
|16
|7
|2
|48
|15
|33
|55
|2.1461 TRABZON
|25
|16
|7
|2
|42
|17
|25
|55
|3.SİVAS BELEDİYESPOR
|25
|14
|6
|5
|47
|21
|26
|48
|4.BODRUMSPOR
|25
|14
|5
|6
|40
|20
|20
|47
|5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|25
|13
|6
|6
|37
|32
|5
|45
|6.ÇORUM
|25
|12
|7
|6
|37
|20
|17
|43
|7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|25
|13
|4
|8
|35
|25
|10
|43
|8.SOMASPOR
|25
|12
|6
|7
|40
|31
|9
|42
|9.AFJET AFYONSPOR
|25
|11
|8
|6
|45
|29
|16
|41
|10.ANKARASPOR
|25
|9
|8
|8
|38
|29
|9
|35
|11.İNEGÖLSPOR
|25
|10
|4
|11
|30
|34
|-4
|34
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|25
|8
|8
|9
|29
|34
|-5
|32
|13.SERİK BELEDİYESPOR
|25
|9
|3
|13
|30
|35
|-5
|30
|14.DİYARBEKİRSPOR
|25
|8
|4
|13
|26
|30
|-4
|28
|15.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|25
|9
|1
|15
|36
|45
|-9
|28
|16.SARIYER
|25
|7
|5
|13
|28
|37
|-9
|26
|17.TURGUTLUSPOR
|25
|5
|9
|11
|22
|41
|-19
|24
|18.ERGENE VELİMEŞESPOR
|25
|5
|3
|17
|25
|54
|-29
|18
|19.KAHRAMANMARAŞSPOR
|25
|3
|4
|18
|19
|62
|-43
|13
|20.NİĞDE ANADOLU
|25
|1
|5
|19
|18
|61
|-43
|8
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor