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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig\'de görünüm

TFF 2. Lig'de 37. hafta, bir maç dışında tamamlandı.

28.04.2024 18:03
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TFF 2. Lig'de 37. hafta, bir maç dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta lider Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Somaspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 80'e çıkararak zirvedeki yerini korudu.

İkinci sıradaki GMG Kastamonuspor ise sahasında Isparta 32'yi 3-0 yendi ve puanını 77'ye yükseltti.

Grupta İskenderunspor haftayı puansız kapatmasına rağmen Alagöz Holding Iğdır FK, Anagold 24Erzincanspor ve Menemen FK'nin ardından play-off vizesi alan 4. takım oldu.

Kırmızı Grup'ta 38. ve son hafta maçlarının ardından normal sezonu zirvede bitirecek takım doğrudan Trendyol 1. Lig'e yükselecek. Grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak ekipler ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Uşakspor ve Denizlispor'un küme düşmesinin kesinleştiği grupta iki takım daha lige veda edecek.

Sonuçlar

Düzce Cam Düzcespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Sarıyer-İskenderunspor: 3-0

Denizlispor-Uşakspor: 4-1

Menemen FK-Belediye Derincespor: 7-1

Somaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Alagöz Holding Iğdır FK- Karaman FK: 7-1

GMG Kastamonuspor-Isparta 32: 3-0

İnegölspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1

Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-0

Puan durumu

GBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER35248373264780
2.GMG KASTAMONUSPOR35238461243777
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK352011464273771
4.MENEMEN FK35197967412664
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR35189854322263
6.İSKENDERUNSPOR351851261461559
7.ISPARTA 3235173153946-754
8.İNEGÖLSPOR35139134546-148
9.SOMASPOR35138143841-347
10.FETHİYESPOR351014114544144
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR361012142930-142
12.KARAMAN FK35119153957-1842
13.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR351011144244-241
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR35116182437-1339
15.SARIYER35911154146-538
16.BELEDİYE DERİNCESPOR35910163642-637
17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR3599174162-2136
18.DENİZLİSPOR3588193655-1932
19.UŞAKSPOR35123214103-895

Beyaz Grup

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor, sahasında Adıyaman FK'yi 1-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 80'e çıkartan İstanbul temsilcisi, liderliğini sürdürdü.

İkinci basamaktaki AcnTURK Sigorta Vanspor ise Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup ederek puanını 78'e yükseltti.

Son hafta müsabakalarının ardından bu 2 takımdan biri normal sezonu lider bitirecek ve Trendyol 1. Lig bileti alacak.

Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, 1461 Trabzon FK ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ardından play-off oynamaya hak kazanan 4. takım Ankaraspor oldu.

Zonguldak Kömürspor ise Adıyaman FK, Bursaspor ve Kırşehir Futbol'dan sonra lige veda etti.

Beyaz Grup'ta Diyarbekirspor-Bursaspor mücadelesi, 30 Nisan Salı günü oynanacak.

Sonuçlar

Ankaraspor- Nazilli Belediyespor: 0-0

Karacabey Belediyespor- Altınordu: 2-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-2

AcnTURK Sigorta Vanspor-Ankara Demirspor: 6-1

Hes İlaç Afyonspor-Bucaspor 1928: 0-0

Esenler Erokspor-Adıyaman FK: 1-0

1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor: 2-0

Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Futbol: 3-2

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR35255577294880
2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR35246563342978
3.BUCASPOR 1928352010551242770
4.1461 TRABZON FK35209666353169
5.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU351610948311758
6.ANKARASPOR351512842321057
7.KARACABEY BELEDİYESPOR351312104234851
8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI35147144437749
9.ANKARA DEMİRSPOR35145163844-647
10.KIRKLARELİSPOR351111133238-644
11.ALTINORDU351012134236642
12.DİYARBEKİRSPOR34119143637-142
13. HES İLAÇ AFYONSPOR351012132434-1042
14.SERİK BELEDİYESPOR351010152939-1040
15.NAZİLLİ BELEDİYESPOR36119163857-1939
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR35108173856-1835
17.KIRŞEHİR FUTBOL3558223471-3723
18.BURSASPOR3458212462-3820
19.ADIYAMAN FK3537252462-3816
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: AA

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