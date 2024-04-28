Futbol: TFF 2. Lig\'de görünüm

Spor

TFF 2. Lig'de 37. hafta, bir maç dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta lider Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Somaspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 80'e çıkararak zirvedeki yerini korudu.

İkinci sıradaki GMG Kastamonuspor ise sahasında Isparta 32'yi 3-0 yendi ve puanını 77'ye yükseltti.

Grupta İskenderunspor haftayı puansız kapatmasına rağmen Alagöz Holding Iğdır FK, Anagold 24Erzincanspor ve Menemen FK'nin ardından play-off vizesi alan 4. takım oldu.

Kırmızı Grup'ta 38. ve son hafta maçlarının ardından normal sezonu zirvede bitirecek takım doğrudan Trendyol 1. Lig'e yükselecek. Grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak ekipler ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Uşakspor ve Denizlispor'un küme düşmesinin kesinleştiği grupta iki takım daha lige veda edecek.

Sonuçlar

Düzce Cam Düzcespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Sarıyer-İskenderunspor: 3-0

Denizlispor-Uşakspor: 4-1

Menemen FK-Belediye Derincespor: 7-1

Somaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Alagöz Holding Iğdır FK- Karaman FK: 7-1

GMG Kastamonuspor-Isparta 32: 3-0

İnegölspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1

Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-0

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