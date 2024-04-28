Futbol: TFF 2. Lig\'de görünüm

TFF 2. Lig'de 37. hafta, bir maç dışında tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta lider Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Somaspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 80'e çıkararak zirvedeki yerini korudu.
İkinci sıradaki GMG Kastamonuspor ise sahasında Isparta 32'yi 3-0 yendi ve puanını 77'ye yükseltti.
Grupta İskenderunspor haftayı puansız kapatmasına rağmen Alagöz Holding Iğdır FK, Anagold 24Erzincanspor ve Menemen FK'nin ardından play-off vizesi alan 4. takım oldu.
Kırmızı Grup'ta 38. ve son hafta maçlarının ardından normal sezonu zirvede bitirecek takım doğrudan Trendyol 1. Lig'e yükselecek. Grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak ekipler ise play-off oynama hakkı elde edecek.
Uşakspor ve Denizlispor'un küme düşmesinin kesinleştiği grupta iki takım daha lige veda edecek.
Sonuçlar
Düzce Cam Düzcespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 2-1
Sarıyer-İskenderunspor: 3-0
Denizlispor-Uşakspor: 4-1
Menemen FK-Belediye Derincespor: 7-1
Somaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Alagöz Holding Iğdır FK- Karaman FK: 7-1
GMG Kastamonuspor-Isparta 32: 3-0
İnegölspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1
Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-0
Puan durumu
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|35
|24
|8
|3
|73
|26
|47
|80
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|35
|23
|8
|4
|61
|24
|37
|77
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|35
|20
|11
|4
|64
|27
|37
|71
|4.MENEMEN FK
|35
|19
|7
|9
|67
|41
|26
|64
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|35
|18
|9
|8
|54
|32
|22
|63
|6.İSKENDERUNSPOR
|35
|18
|5
|12
|61
|46
|15
|59
|7.ISPARTA 32
|35
|17
|3
|15
|39
|46
|-7
|54
|8.İNEGÖLSPOR
|35
|13
|9
|13
|45
|46
|-1
|48
|9.SOMASPOR
|35
|13
|8
|14
|38
|41
|-3
|47
|10.FETHİYESPOR
|35
|10
|14
|11
|45
|44
|1
|44
|11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|36
|10
|12
|14
|29
|30
|-1
|42
|12.KARAMAN FK
|35
|11
|9
|15
|39
|57
|-18
|42
|13.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|35
|10
|11
|14
|42
|44
|-2
|41
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|35
|11
|6
|18
|24
|37
|-13
|39
|15.SARIYER
|35
|9
|11
|15
|41
|46
|-5
|38
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|35
|9
|10
|16
|36
|42
|-6
|37
|17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|35
|9
|9
|17
|41
|62
|-21
|36
|18.DENİZLİSPOR
|35
|8
|8
|19
|36
|55
|-19
|32
|19.UŞAKSPOR
|35
|1
|2
|32
|14
|103
|-89
|5
Beyaz Grup
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor, sahasında Adıyaman FK'yi 1-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 80'e çıkartan İstanbul temsilcisi, liderliğini sürdürdü.
İkinci basamaktaki AcnTURK Sigorta Vanspor ise Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup ederek puanını 78'e yükseltti.
Son hafta müsabakalarının ardından bu 2 takımdan biri normal sezonu lider bitirecek ve Trendyol 1. Lig bileti alacak.
Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, 1461 Trabzon FK ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ardından play-off oynamaya hak kazanan 4. takım Ankaraspor oldu.
Zonguldak Kömürspor ise Adıyaman FK, Bursaspor ve Kırşehir Futbol'dan sonra lige veda etti.
Beyaz Grup'ta Diyarbekirspor-Bursaspor mücadelesi, 30 Nisan Salı günü oynanacak.
Sonuçlar
Ankaraspor- Nazilli Belediyespor: 0-0
Karacabey Belediyespor- Altınordu: 2-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-2
AcnTURK Sigorta Vanspor-Ankara Demirspor: 6-1
Hes İlaç Afyonspor-Bucaspor 1928: 0-0
Esenler Erokspor-Adıyaman FK: 1-0
1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor: 2-0
Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Futbol: 3-2
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|35
|25
|5
|5
|77
|29
|48
|80
|2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR
|35
|24
|6
|5
|63
|34
|29
|78
|3.BUCASPOR 1928
|35
|20
|10
|5
|51
|24
|27
|70
|4.1461 TRABZON FK
|35
|20
|9
|6
|66
|35
|31
|69
|5.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|35
|16
|10
|9
|48
|31
|17
|58
|6.ANKARASPOR
|35
|15
|12
|8
|42
|32
|10
|57
|7.KARACABEY BELEDİYESPOR
|35
|13
|12
|10
|42
|34
|8
|51
|8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|35
|14
|7
|14
|44
|37
|7
|49
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|35
|14
|5
|16
|38
|44
|-6
|47
|10.KIRKLARELİSPOR
|35
|11
|11
|13
|32
|38
|-6
|44
|11.ALTINORDU
|35
|10
|12
|13
|42
|36
|6
|42
|12.DİYARBEKİRSPOR
|34
|11
|9
|14
|36
|37
|-1
|42
|13. HES İLAÇ AFYONSPOR
|35
|10
|12
|13
|24
|34
|-10
|42
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|35
|10
|10
|15
|29
|39
|-10
|40
|15.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|36
|11
|9
|16
|38
|57
|-19
|39
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|35
|10
|8
|17
|38
|56
|-18
|35
|17.KIRŞEHİR FUTBOL
|35
|5
|8
|22
|34
|71
|-37
|23
|18.BURSASPOR
|34
|5
|8
|21
|24
|62
|-38
|20
|19.ADIYAMAN FK
|35
|3
|7
|25
|24
|62
|-38
|16
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