G.Saray-Molde maçında eşine az rastlanır detay! Herkes rakip futbolcunun başına gelenleri konuşuyor - Son Dakika

G.Saray-Molde maçında eşine az rastlanır detay! Herkes rakip futbolcunun başına gelenleri konuşuyor

Son Güncelleme: 30.08.2023 11:23

Galatasaray'ın Molde ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında eşine az rastlanır bir detay yaşandı. Her iki maçta da Galatasaray'ın kullandığı frikik, Molde'nin ön liberosu Martin Ellingsen'e çarparak ağlara gitti. Ellingsen'in bu şanssızlığı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Galatasaray deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Molde'yi İstanbul'da 2-1'le geçerek 4 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Sarı-kırmızılı ekip 17. kez Şampiyonlar Ligi'ne katılırken, Molde ile oynanan 2 eleme maçında da eşine az rastlanacak bir olay yaşandı. Hem deplasman hem de içerdeki maçta Galatasaray'ın kullandığı frikik baraja çarparak gol oldu. Her iki maçta kullanılan frikikin aynı futbolcuya çarpıp gol olması dikkat çekti.

TOP ELLINGSEN'E ÇARPIP AĞLARA GİTMİŞTİ

Galatasaray Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçta dakika 25'te Sergio Oliveira'nın frikiğiyle golü bulmuştu. Oliveira'nın frikiği Molde'nin ön liberosu Martin Ellingsen'e çarpıp ağlara gitmişti.

İKİNCİ MAÇTA DA AYNI OLAY YAŞANDI

Martin Ellingsen İstanbul'da oynana rövanş maçında da aynı şansızlığı yaşadı. 90+3'de Angelino'nun kullandığı frikik yine Ellingsen'e çarparak ağlara gitti. Martin Ellingsen'in bu şanssızlığı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor G.Saray-Molde maçında eşine az rastlanır detay! Herkes rakip futbolcunun başına gelenleri konuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: G.Saray-Molde maçında eşine az rastlanır detay! Herkes rakip futbolcunun başına gelenleri konuşuyor - Son Dakika
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