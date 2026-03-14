Galatasaray 3-0 ile Farkı 7'ye Çıkardı
Galatasaray 3-0 ile Farkı 7'ye Çıkardı

14.03.2026 22:34
Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek ligde liderliğini sürdürdü ve puan farkını 7'ye çıkardı.

Ligde geride kalan bölümde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 61 puan toplayarak 26. haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta 42 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren turuncu-lacivertlileri konuk etti.

Müsabakanın ilk yarısında iki takım da geçiş oyunundan pozisyon üretmeye çalışsa da organize gol fırsatları yakalamakta zorlandı. Konuk takımın Yusuf Sarı ile tehlikeli 2 şutunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Galatasaray ise Yunus Akgün ve Lucas Torreira'nın şutlarından sonuç çıkartamayınca devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısına sarı-kırmızılılar etkili girdi. Konuk takım kalesinde baskı kuran "Cimbom" 56. dakikada Festy Ebosele'nin kırmızı kart görmesiyle avantajı eline aldı. Kırmızı kartın 1 dakika ardından Wilfried Singo'nun golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 66. dakikada ise Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin 84. dakikasında Renato Nhaga'yla bir gol daha bulan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Zirvede puan farkı 7

Lider Galatasaray, zirvede en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile yedişer puanlık fark yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4, üçüncü sıradaki Trabzonspor'un ise 7 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasını iyi değerlendiren Galatasaray, rakibiyle puan farkını 7'ye çıkardı.

Trabzonspor ise Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek zirve takibini 7 puan geriden sürdürdü.

Bu sezon 3 maçı da Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir ile bu sezon yaptığı 3. maçı da kazandı.

Süper Lig'in 9. haftasında iki takım arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de Galatasaray 1-0 kazandı.

Bu sezon yapılan üçüncü müsabakayı da 3-0'lık skorla kazanarak rakibine puan verdi.

Son 4 iç saha maçında gol yemeden galip

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i Süper Lig'de konuk ettiği son 4 maçı gol yemeden kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, turuncu-lacivertli ekiple ligde iç sahada oynadığı son 3 maçtan 2 kez 2-0, 1 kez de 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmayı da 3-0 kazanan Galatasaray, rekabetteki iyi grafiğini sürdürdü.

Son 8 lig maçında Galatasaray galip

Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 8 Süper Lig maçından 3 puanla ayrılan taraf oldu.

"Cimbom" 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i ligde üst üste 8. kez mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi."

Galatasaray, Başakşehir'e son 13 lig maçında yenilmedi

Sarı-kırmızılıların, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 13 Süper Lig müsabakasında bileği bükülmedi.

Rakibine son olarak 22 Kasım 2019'da 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, sonrasındaki 13 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Başakşehir'in Galatasaray'ı mağlup ettiği son mücadelede takımın başında şu an Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk bulunuyordu.

Ligde son 32 iç saha maçında yenilmedi

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 32 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 6 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

Singo, Galatasaray'da ilk kez gol attı

Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wifried Singo, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sezon başında Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan yaklaşık 31 milyon avro bonservisle transfer edilen Singo, 13'ü Süper Lig olmak üzere 21. resmi maçına çıktı.

Sakatlıklar nedeniyle istikrarlı forma şansı bulamayan Singo, ilk golünü RAMS Başakşehir ağlarına gönderdi.

Uğurcan'dan alkışlanacak hareket

Galatasaray file bekçisi Uğurcan Çakır, lehine olan pozisyonda hakemleri uyararak kararın değişmesini sağladı.

Mücadelenin 32. dakikasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın şutunda Uğurcan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

Hakem Batuhan Kolak ve yardımcısı İbrahim Çağlar Uyarcan, pozisyonda Uğurcan'ın topa dokunmadığı gerekçesiyle aut kararı verdi. Kolak'ı uyaran Uğurcan, meşin yuvarlağın kendisinden çıktığını söyleyerek topun RAMS Başakşehir'e geçmesini sağladı.

Bu hareketin ardından Batuhan Kolak ve turuncu-lacivertli futbolcular, centilmence davranışından dolayı Uğurcan Çakır'ı tebrik etti.

Osimhen, ligde gollerine devam ediyor

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı santraforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki son 9 maçta 9. kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu dönemde Samsunspor'un 2 kez ağlarını sarsan Osimhen, Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş'a birer gol kaydetti. Osimhen, bu süreçte sadece ikas Eyüpspor'a gol atamadı.

Yıldız santrfor, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 28. resmi maçında 19. kez gol sevinci yaşadı. Osimhen, bu gollerin 12'sini Süper Lig'de 7'sini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

Galatasaray, VAR ile gol buldu

Sarı-kırmızılı ekibin ofsayt nedeniyle iptal edilen golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından geçerlilik kazandı.

Mücadelenin 84. dakikasında Noa Lang'ın kendi yarı alanının solundan pasında savunmanın arkasına koşu yapan Yunus Akgün, ceza sahasına girdikten sonra topu uygun durumdaki Renato Ngaha ile buluşturdu. Bu oyuncu, penaltı noktası civarında boş kaleye yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı.

Pozisyonda yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, Yunus Akgün için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından Yunus'un ofsaytta olmadığı tespit edilerek gol sayıldı.

Genç Nhaga'nın Galatasaray kariyeri iyi başladı

Sarı-kırmızılı ekibin ara transferde kadrosuna kattığı Gine-Bissaulu Renato Nhaga, yeni takımındaki üçüncü maçında 2. kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde adı bulunmayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başakşehir maçına kadar Süper Lig'de 1 maçta 32 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ağlarını sarsarak ilk golünü atan Nhaga, 82. dakikada oyuna girdiği RAMS Başakşehir maçının 84. dakikasında ağları havalandırmayı başardı.

Osimhen'in volesinde top direkten döndü

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, jeneriklik bir gol atmaya çok yaklaştı.

Maçın 64. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında arka direkteki Osimhen, uygun durumda kendisini hazırladıktan sonra topa voleyle vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geldi.

Singo'nun kafa vuruşu direğe, Sanchez'in golü ofsaytta takıldı

Sarı-kırmızılı futbolcu Wilfried Singo'nun kafa vuruşunda top direkten döndü.

Mücadelenin 39. dakikasında soldan kullanılan köşe vuruşunda altıpas üzerinde yükselen Singo'nun kafayla vurduğu top üst direğe çarparak kale önüne düştü. Pozisyonu takip eden Davinson Sanchez'in volesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak Sanchez ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Sonraki durak İngiltere

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere'nin Liverpool takımına konuk olacak.

Bu turda sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükselmek için Liverpool ile çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Anfield'da 18 Mart Çarşamba günü yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Kaynak: AA

