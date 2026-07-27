Galatasaray 35 milyon Euro'yu beğenmedi! İşte Singo için istenen dev rakam - Son Dakika
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Galatasaray 35 milyon Euro'yu beğenmedi! İşte Singo için istenen dev rakam

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Galatasaray, Inter'in 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Wilfried Singo için teklifi yetersiz buldu. Sarı-kırmızılılar, deneyimli oyuncu için en az 50 milyon Euro talep ediyor.

Süper Lig devi Galatasaray'a Ligue 1 ekibi Monaco’dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Wilfried Singo, sergilediği üstün performans ve fiziksel kalitesiyle Avrupa devlerinin radarına girdi. Yaşadığı şanssız sakatlıklara rağmen sahada olduğu her dakika fark yaratan ve Dünya Kupası’nda da göz dolduran 23 yaşındaki sağ bek için İtalya’dan ciddi bir hamle geldi.

INTER'DEN SINGO İÇİN 35 MİLYON EURO

Serie A devi Inter, Singo’yu kadrosuna katmak adına Galatasaray’a 35 milyon Euro’luk sözlü bir teklifte bulundu. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un kadroda tutmak istediği başarılı oyuncu için gelen bu öneriyi hiç düşünmeden reddetti.

Galatasaray 35 milyon Euro'yu beğenmedi! İşte Singo için istenen dev rakam

İSTENEN RAKAM BELLİ OLDU

Yönetim, Singo’nun menajerine oyuncunun bonservis bedelini en az 50 milyon Euro olarak belirlediklerini ve bu rakamın altındaki hiçbir teklifin değerlendirmeye alınmayacağını iletti. Israrcı tavrını sürdüren Inter’in ise rakamı artırarak yakın zamanda yeni bir teklifle masaya oturması bekleniyor.

Galatasaray 35 milyon Euro'yu beğenmedi! İşte Singo için istenen dev rakam

BİRİNCİ TERCİH SALLAI

İtalyan ekibinin teklifi Galatasaray’ın beklediği seviyeye çıkarması halinde transferin gerçekleşme ihtimali güçlenecek. Sarı-kırmızılılar, Singo’nun olası satışıyla hem önemli bir bonservis geliri elde etmeyi hem de yabancı kontenjanında yer açmayı hedefliyor. Singo’nun ayrılması durumunda sağ bekte birinci tercih Roland Sallai olacak; arkasına ise Göztepe’den Arda Okan Kurtulan gibi yerli hamleler değerlendirilecek. 

Galatasaray 35 milyon Euro'yu beğenmedi! İşte Singo için istenen dev rakam

SINGO GİDERSE LUCUMI GELECEK

Açılan yabancı kontenjanı ise stoper hattı için kullanılacak. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi, Bologna forması giyen ve Davinson Sanchez’in Kolombiya Milli Takımı’ndan partneri olan Jhon Lucumi. Sözleşmesinin son yılına giren Lucumi’nin transferinin yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeliyle tamamlanması planlanıyor.

Galatasaray 35 milyon Euro'yu beğenmedi! İşte Singo için istenen dev rakam

Galatasaray, Futbol, Inter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 35 milyon Euro'yu beğenmedi! İşte Singo için istenen dev rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mukadder sunar mukadder sunar:
    Yıl boyunca 3 maç yapmış adama 35 vermişler de beğenmemişler. Siz sanırım insanları aptal sanıyorsunuz. Yapamadığınız transferleri böyle mi kapatmaya çalışıyorsunuz? 2 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    GALATASARAY MESSİ Yİ ALACAK DEMEDİ DEMEYİN KAYNAK ÇİVİ GİBİ TÜRKİYE O SESLE UYANACAK 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Galatasaray 35 milyon Euro'yu beğenmedi! İşte Singo için istenen dev rakam - Son Dakika
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