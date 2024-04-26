Galatasaray, Adana Demirspor'u mağlup ederek galibiyet serisi rekorunu geliştirdi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Adana Demirspor'u mağlup ederek galibiyet serisi rekorunu geliştirdi

Galatasaray, Adana Demirspor\'u mağlup ederek galibiyet serisi rekorunu geliştirdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 yenerek üst üste 15. galibiyetini aldı ve kendi rekorunu geliştirdi. Geçtiğimiz sezon 14 maçlık galibiyet serisi Konyaspor maçıyla sona ermişti.

26.04.2024 22:16
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Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de üst üste 15. maçından galip ayrıldı ve kendisine ait galibiyet serisi rekorunu geliştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla üst üste 15. galibiyetini aldı ve kendisine ait Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu geçti. Geçtiğimiz sezon ligde art arda 14 karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılıların kazanma serisi deplasmanda Konyaspor'a 2-1'lik skorla kaybetmesiyle sona ermişti.

Aslan bu süreçte Süper Lig'de; Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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