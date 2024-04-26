Galatasaray, Adana Demirspor\'u mağlup ederek galibiyet serisi rekorunu geliştirdi

Spor

Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de üst üste 15. maçından galip ayrıldı ve kendisine ait galibiyet serisi rekorunu geliştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla üst üste 15. galibiyetini aldı ve kendisine ait Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu geçti. Geçtiğimiz sezon ligde art arda 14 karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılıların kazanma serisi deplasmanda Konyaspor'a 2-1'lik skorla kaybetmesiyle sona ermişti.

Aslan bu süreçte Süper Lig'de; Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. - İSTANBUL