Galatasaray, Amed Sportif\'i 4-3 yenip milli araya 28 puanla lider girdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti ve milli maçlar için verilecek araya lider olarak girdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Aslan, bu sonuçla puanını 28'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Rafael Leao 2. golünü attı

Galatasaray'ın ilk golünü Portekiz futbolcu Rafael Leao kaydetti. Müsabakanın 7. dakikasında Lucas Torreira'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Leao, ceza sahası içinde kaleci Alban Lafont ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 27 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı.

Öte yandan golden sonra futbolcular, Ismail Jakabs'un hafta içinde çıkan görüntüsüne gönderme yaptı ve kafalarını formanın içine geçirerek poz verdi.

Aleksey Batrakov bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, bu maçı da boş geçmedi. Mücadelenin 59. dakikasında Roland Sallai'nin pasında topla buluşan Batrakov, ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak defansa çarparak ağlara gitti ve skoru 3-0'a taşıdı. Sarı-kırmızılıların 2. attığı golde 21 yaşındaki futbolcunun, ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Alban Lafont'un müdahalesiyle içeri gitti.

Aleksey Batrakov böylece son 3 maçta 4. gol sevincini yaşadı. Batrakov, bu sezon Galatasaray ile 13 resmi maça çıkarken, 6 kez fileleri havalandırdı.

Barış Alper Yılmaz 2. golünü kaydetti

Maçın 80. dakikasında Gabriel Sara'nın sağ kanattan ortasında kale önünde bulunan Barış Alper Yılmaz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Kasımpaşa maçından sonra bu maçtada ağları havalandıran Barış, ligdeki 2. golünü kaydetti.

Leao sakatlandı, Deniz Gül oyun girdi

Sarı-kırmızılılarda Rafael Leao, ikinci yarının başında sakatlandı. Galatasaray yedek kulübesinin yakınındaki bir pozisyon sonrasında Leao, direkt kulübeye geçti. Buradaki ilk müdahalesinin ardından oyun devam edemeyen 27 yaşındaki futbolcunun yerine 50. dakikada Deniz Gül oyuna dahil oldu.

Süper Lig'de ilk randevuyu kazandı

Galatasaray, ligin yeni takımlarından Amed Sportif Faaliyetler ile Süper Lig'de ilk kez oynadı. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle ilk karşılaşmasında sahadan galip ayrılmayı başardı.

Üst üste 6. galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya yenildikten sonra oynadığı maçlarda puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılara ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'i, Şampiyonlar Ligi'nde de Lille ve Stuttgart'ı mağlup etti.

Ligde evindeki yenilmezlik rekorunu egale etti

Galatasaray, bu maçla birlikte Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisine devam etti. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından oynadığı 41 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 33 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Cimbom ayrıca iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini de egale etti.

Galatasaray bu sezon ligde iç sahada çıktığı 6 müsabakanın 5'ini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ve Aleksey Batrakov, oyundan çıktıktan sonra taraftarların isteğini kırmadı ve saha kenarında üçlü çektirdi. Müsabakanın ardından da futbolcular ve teknik ekip, Kuzey kalesi arkasındaki tribüne karşı kol kola girip marşlar söyledi.