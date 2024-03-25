Galatasaray Antalya\'ya kampa geldi

David Beckham, Victoria'yı tanımadığını ve ilişkilerinin sırlarını açıkladı

David Beckham, evliliğinin başlangıcında Victoria'yı 'kişisel olarak' tanımadığını ve ilişkilerinin arkasındaki bazı sırları açıkladı. 25 yıl sonra Beckham, Victoria ile olan masalsı düğünlerinden bazı sırları ortaya çıkardı. Beckham, Victoria hakkında derinlemesine neyi sevdiğini tam olarak keşfetmenin yıllar alacağını söyledi.