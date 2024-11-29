Galatasaray, AZ Alkmaar'la Berabere Kaldı - Son Dakika
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Galatasaray, AZ Alkmaar'la Berabere Kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalarak namağlup serisini sürdürdü.

29.11.2024 00:16
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisine devam etti.

AFAS Stadı'nda yapılan maça iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, 2. dakikada Sven Mijnans'ın golüyle 1-0 geriye düştü. 43. dakikada Osimhen'in vuruşunun ardından Koopmeiners'ın müdahalesi yeterli olmadı ve skor 1-1'e geldi. İlk yarının 1-1 bitmesinin ardından sarı-kırmızılılar, mücadelenin ikinci yarısına daha iyi başladı. Galatasaray, ikinci yarının başlarında Osimhen ile Batshuayi'nin kafa vuruşlarıyla birçok kez öne geçmeye yaklaştı ancak golü bulamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Galatasaray, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maç sonunda 11 puana ulaştı.

Çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 15 resmi maçta da mağlubiyet görmedi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 5 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 12'sini kazandı ve 3'ünde berabere kaldı.

AZ Alkmaar, Türk takımlarına karşı yine kaybetmedi

AZ Alkmaar, Türk takımlarına karşı yenilmeme serisini 8. maçında da devam ettirdi.

Hollanda ekibi, bu maça kadar Türkiye'den Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmemişti. AZ Alkmaar, ilk kez karşılaştığı Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı ve bu alanda namağlup serisini sürdürdü.

Avrupa Ligi'nde son 19 maçın 17'sini kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 19 karşılaşmanın 17'sinde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 19 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 8 beraberlik yaşadı.

İspanya ekibi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom" deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın son dakikalardaki golü ofsayt sebebiyle sayılmadı

Galatasaray'ın 90+3. dakikada attığı gol, ofsayt sebebiyle geçerli olmadı.

Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

Sıradaki rakip Malmö

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki sıradaki rakibi İsveç ekibi Malmö olacak.

İlk 5 maçını 11 puanla geçen sarı-kırmızılı ekip, Malmö ile deplasmanda 12 Aralık Perşembe günü karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, AZ Alkmaar'la Berabere Kaldı - Son Dakika

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