Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Seçim İçin Listesini Divan Kuruluna Teslim Etti - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Seçim İçin Listesini Divan Kuruluna Teslim Etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Seçim İçin Listesini Divan Kuruluna Teslim Etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi için listesini divan kuruluna teslim etti. Özbek, seçim dönemlerinin Galatasaray için bayram dönemleri olduğunu belirterek, herkesin 25 Mayıs'ta oyunu kullanarak yeni yönetimi seçmek üzere bir araya geleceğini söyledi. Özbek ayrıca, şu anda ilgilendikleri konunun şampiyonluk olduğunu ve tüm camianın birlik halinde başarılı bir şekilde tamamlamalarını istediğini ifade etti.

03.05.2024 17:14
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi için listesini divan kuruluna teslim etti.

Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul, 25 Mayıs'ta Galatasaray Lisesi'nde düzenlenecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçimde yeniden aday oldu. Özbek, RAMS Park'ta bulunan divan kuruluna listesini teslim etti.

"Seçim dönemleri Galatasaray için bayram dönemleri"

Daha sonra basın mensuplarına açıklamaları bulunan Dursun Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü seçim dönemine giriyor. 3 Mayıs itibarıyla başkan adayları listelerini hazırladılar. Biz de onun için bugün buradayız. Listelerimizi hazırladık, divana teslim ettik. Seçim dönemleri Galatasaray için bayram dönemleri. Herkes 25 Mayıs'ta oyunu kullanarak yeni yönetimi seçmek üzere bir araya gelecek. Burada amacımız Galatasaray'ın demokratik geleneği çerçevesinde çok adaylı bir seçim her zaman Galatasaray açısından en önemli husustur. Herkes Galatasaray sevdalısı. Galatasaray'a daha iyi hizmet vermek için bu yarışa giriyor. Biz de o amaçla bu yarışın içindeyiz. Kararı verecek olan genel kuruldur. Biz iki senelik dönemi tamamlıyoruz. Bundan sonraki dönemde de genel kurulun seçeceği listeler hizmet vermeye devam edecektir. Ben bu seçiminin döneminin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde benle birlikte çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok fedakar bir çalışmayla hizmet verdiler. Genel kurul üyelerimiz Galatasaray'ın birlik ve beraberliği için bizi desteklediler. Taraftarlarıma da büyük teşekkür gönderiyorum. Her maç dolu tribünde oynadık. Bundan sonraki dönemde de bu desteği bizden esirgememelerini rica ediyorum" diye konuştu.

"Şu anda ilgilendiğimiz konu şampiyonluk"

Futbolda son düzlüğe geldiklerini söyleyen Özbek, "Hafta sonu kadın futbol takımımız şampiyonluk maçına çıkıyor. Bütün taraftarlarımızı oraya bekliyorum. Bizim için çok önemli. Süper Lig'de de şampiyonluğu kovalıyoruz. Biz tüzük gereği seçim dönemi aynı döneme geldi. Şu andaki ilgilendiğimiz konu bu. Şampiyonluk döneminde konsantrasyonumuzun bozulmaması ve önemli hedefimizin şampiyon bitirmek olduğunu düşünüyorum. Mayıslar bizimdir. Bu mottoya uygun olarak bütün camianın, taraftarlarımızın birlik halinde başarılı tamamlamamızı istiyorum" şeklinde konuştu.

Sportif AŞ'de görev dağılımın seçimden sonra olduğunu belirten Başkan Özbek, "Bizim bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray için en faydalı olacak, Galatasaray için en iyisini yönetecek. Gelen yeni yönetimin de buna çok dikkat edeceğini düşünüyorum. Hiç kimse Galatasaray sevdasının önüne geçemez. Bütün kurullar seçim sonrası teşkil edecek" dedi.

"Erden Timur, Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşımız"

Erden Timur ile 7 seneden beri beraber çalıştıklarını hatırlatan Dursun Özbek, "Daha önceki başkanlığım döneminde de önemli bir sponsorumuz. Bir Galatasaray sevdalısı. Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşımız. Hiçbir Galatasaray sevdası, Galatasaray'a hizmet etmekten geri duramaz. Dışarıda tartışıldığı şekilde düşünmeyin. Seçim sonrası Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak için de hiç tereddütümüz yoktur" diyerek sözlerini tamamladı.

Dursun Özbek'in listesi şöyle:

Başkan: Dursun Özbek

Yönetim Kurulu (Asil): Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yönetim Kurulu (Yedek): Ozna Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ece Bora

Denetim Kurulu (Asil): Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Hasan Can Külahçıoğlu,

Denetim Kurulu (Yedek): Gül Rengin Günay, Merve Deniz Örken, Çağatay Aras Uçkun

Sicil Kurulu (Asil): Mehmet Çağatay Altınlı, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan

Sicil Kurulu (Yedek): Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Osman Emre Yıldızeli

Disiplin Kurulu (Asil): Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin Kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Seçim İçin Listesini Divan Kuruluna Teslim Etti - Son Dakika

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