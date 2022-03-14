Galatasaray-Beşiktaş - Son Dakika
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Galatasaray-Beşiktaş

14.03.2022 18:59
Galatasaray-Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş ElbilGalatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil

Galatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın

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Beşiktaş stada ulaştı Beşiktaş stada ulaştı Galatasaray ile Beşiktaş 351. randevuda Galatasaray ile Beşiktaş 351. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Karaoğlan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Beşiktaş - Son Dakika


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