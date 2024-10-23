Galatasaray - Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu

Spor

İSTANBUL, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig'de 10'uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

25 EKİM CUMA

20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

26 EKİM CUMARTESİ

13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın

27 EKİM PAZAR

13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

28 EKİM PAZARTESİ

17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler