Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 Yendi
Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 Yendi

07.03.2026 22:31
Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Osimhen'in golü galibiyeti getirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi.

Süper Lig'de geride kalan 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 58 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 25. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Galatasaray, Tüpraş Stadı'ndaki derbide son 13 lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş'a konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısının büyük bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken Galatasaray, 39. dakikada Leroy Sane'nin sağdan ortasında Victor Osimhen'in kaydettiği golle öne geçti. Derbinin devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.

Galatasaray, maçın 62. dakikada Leroy Sane'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Beşiktaş ataklarında kaleci Uğurcan Çakır, kalesini gole kapatmayı başardı ve sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Zirvede puan farkı maç fazlasıyla 7 oldu

Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılarak zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 19. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, puanını 61'e çıkardı. Haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren "Cimbom" maç fazlasıyla puan farkını 7'ye yükseltti.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kadıköy'de Samsunspor'u konuk edecek.

Osimhen, bu sezonki 18. golünü attı

Sarı-kırmızılıların yıldız santrforu Victor Osimhen, bu sezon 18. kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon Beşiktaş derbisine kadar 25 resmi müsabakada 17 kez tabelayı değiştirerek takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği son 8 Süper Lig maçının 7'sinde fileleri havalandırmayı başardı. Nijeryalı yıldız, ligdeki 18. maçında 11. golünü attı.

Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 7 golü bulunuyor.

Galatasaray, VAR incelemesinden sonra eksik kaldı

Sarı-kırmızılı takımda, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Leroy Sane kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 61. dakikasında orta alanda Leroy Sane ile ikili mücadeleye giren Rıdvan Yılmaz yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün pozisyonda oyunu devam ettirdi. Ergün, VAR Ömer Faruk Turtay'ın uyarısıyla saha kenarındaki ekrandan pozisyonu yeniden izledi.

Hakem Ergün, Rıdvan'a sert müdahalede bulunduğu gerekçesiyle Sane'ye doğrudan kırmızı kart çıkardı. Alman yıldız, profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında oyundan atıldı.

Uğurcan, iyi performansıyla kalesini gole kapattı

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla alınan 3 puanda başrolü oynadı.

Tecrübeli file bekçisi, 48. dakikada Vaclav Cerny, 68 ve 71. dakikalarda ise Orkun Kökçü'nün şutlarında meşin yuvarlağın ağlara girmesini önledi.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından birçok takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a koşarak iyi performansı için tebrik etti.

Abdülkerim, Başakşehir maçında oynayamayacak

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 26. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Derbiye sarı kart sınırında çıkan Abdülkerim, 72. dakikada itirazı sonrasında hakem Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen tecrübeli savunma oyuncusu, 14 Mart Cumartesi günü RAMS Park'ta yapılacak Başakşehir maçında süre alamayacak.

Son beş derbinin dördünde eksik kaldı

Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı son 5 derbinin 4'ünde kırmızı kart gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, 3 Ağustos 2024'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan Turkcell Süper Kupa müsabakasıyla başlayan süreçte siyah-beyazlılarla 5. kez karşılaştı.

Süper Kupa maçında Galatasaray'dan Victor Nelsson kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. Ardından geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında 2-1 kazandığı Süper Lig müsabakası 11'e 11 tamamlandı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Dolmabahçe'de yapılan derbide sarı-kırmızılı ekipte Przemyslaw Frankowski, 36. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Yaklaşık 1 saat 1 kişi eksik mücadele eden "Cimbom" sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Bu sezon RAMS Park'ta yapılan derbinin 34. dakikasında sarı-kırmızılı takımdan Davinson Sanchez kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldığında 1-0 geride olan sarı-kırmızılı ekip, golü bularak derbiden 1-1 beraberlikle çıktı.

Galatasaray, Beşiktaş ile son müsabakada ise Leroy Sane, 62. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

"Yeni Dolmabahçe"de ikinci kez kazandı"

Galatasaray, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki 10. maçında 2. galibiyetini aldı.

İki ekip, geride kalan sezonlarda Tüpraş Stadı'nda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 7'sini siyah-beyazlılar kazanırken, sarı-kırmızılı takım 1 galibiyet elde edebildi. Derbilerde 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, bu galibiyetle "Yeni Dolmabahçe"de kazandığı derbi sayısını 2'ye çıkardı.

Kaynak: AA

