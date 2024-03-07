Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 44. kez karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 44. kez karşılaşacak

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 44. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Galatasaray, ligdeki 43 maçta 29 galibiyet alırken, Rizespor ise 7 kez galip geldi. Galatasaray, son 16 lig maçını kaybetmezken, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Maç öncesinde 4 Galatasaraylı futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

07.03.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile ligde 44. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Rams Park'ta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 75 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor.

44. randevu

Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 100 golüne, Rize ekibi 44 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan maçı Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

Evinde yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçen sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

Son 16 lig maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken, son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 58 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.

4 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Rizespor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 30. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Eksikler

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ve Serge Aurier sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacak. Beşiktaş derbisinde arka adalesinde sertlik hisseden ve son antrenmanda yer almayan Davinson Sanchez ile derbide oynamayan Wilfried Zaha'nın durumu bugün belli olacak. Takımla antrenmanda olmayan Sergio Oliveira'nın da oynaması beklenmiyor. Oliveira'nın durumunun yönetim kurulu toplantısından sonra belli olacağı ifade edildi.

Okan Buruk ile İlhan Palut, 5. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'u çalıştırıyordu. Oynanan 4 mücadelede Okan Buruk'un ekipleri 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 44. kez karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erciyes Türksoy Kupası Türk dünyasından genç kayak sporcularını bir araya getirdi
    11:38 Erciyes Türksoy Kupası Türk dünyasından genç kayak sporcularını bir araya getirdi

    Kayseri Erciyes A.Ş. ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından organize edilen Erciyes Türksoy Kupası, Türk dünyasından genç kayak sporcularını zirvede bir araya getirdi. 7 ülkeden sporcular kıyasıya mücadele etti.

  • 11:34 "Türkiye yüzyılında Nilüfer yerini alacak"

    Nilüfer'i 25 yıldır yönetenlerin ilçedeki tüm yeşil alanları gasp ettiğini ve birilerine peşkeş çektiğini ifade eden Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak; "Nilüfer'deki hiçbir yeşil alanın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

  • Pınar Karşıyaka, Yunanistan'da mağlup oldu
    11:31 Pınar Karşıyaka, Yunanistan'da mağlup oldu

    Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Yunanistan'da Peristeri'ye yenildi. Başantrenör Ufuk Sarıca, maçın son saniyesine kadar kazanabilecekleri bir maç olduğunu ancak kötü tercihlerin galibiyeti engellediğini söyledi. Pınar Karşıyaka'nın gruptan çıkma şansı azaldı.

  • Yahyalıspor, Süper Amatör Küme Şampiyonu olarak BAL'e yükseldi
    11:31 Yahyalıspor, Süper Amatör Küme Şampiyonu olarak BAL'e yükseldi

    Kayseri Süper Amatör Küme'de A Grubu'nu lider tamamlayan Yahyalıspor, Play-Off maçlarında başarılı olarak şampiyon oldu ve Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Teknik heyet ve futbolcular, BAL vizesi almanın mutluluğunu yaşıyor.

  • Aydın'da ev hanımı tarafından kurulan spor kulübü 12 yılda 2 bin sporcu yetiştirdi
    11:30 Aydın'da ev hanımı tarafından kurulan spor kulübü 12 yılda 2 bin sporcu yetiştirdi

    Aydın'da ev hanımı Özlem Şengül'ün çocukları spor yapsın diye kurduğu, bir başkandan ziyade anne gibi yönettiği spor kulübü, 12 yılda yaklaşık 2 bin sporcu yetiştirdi. Kulüp, dezavantajlı öğrencilere ücretsiz eğitim verirken, hedefi ise basketbol takımını 2. lige çıkarmak.

  • Tomarzalı gençler Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'ndan dereceyle döndü
    11:28 Tomarzalı gençler Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'ndan dereceyle döndü

    Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç'ın destekleriyle ilk kez katıldıkları Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'nda başarılı olan Tomarzalı gençler, antrenörleri Umut Özdemir'in açıklamalarıyla birlikte dereceleriyle döndü. Özdemir, Tomarza'da olimpiyat şampiyonları yetiştirmeyi hedeflediklerini ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak vatansever, ahlaklı ve bayrak sevdalısı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

  • Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi dolandırıldı
    11:27 Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi dolandırıldı

    Banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın da ifade vereceği duruşmada hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

  • Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
    11:19 Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

    Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta berabere kalan Erzurumspor FK, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu, maçın kendileri için hayati önem taşıdığını ve 3 puan hedeflediklerini belirtti.

  • Menemen FK, Somaspor'u mağlup ederek play-off hattına girdi
    11:18 Menemen FK, Somaspor'u mağlup ederek play-off hattına girdi

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Somaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puan kazandı ve play-off hattına girmeyi başardı. Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı ve Denizlispor maçının hazırlıklarına başlanması talimatını verdi.

  • TOSFED Adana İl Temsilcisi Şendağ Öztoprak, Otomobil Sporlarını Kadınlara Aşılamak İçin Çalışıyor
    11:12 TOSFED Adana İl Temsilcisi Şendağ Öztoprak, Otomobil Sporlarını Kadınlara Aşılamak İçin Çalışıyor

    Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Adana İl Temsilcisi Şendağ Öztoprak, otomobil sporlarına hemcinslerinin daha fazla ilgi göstermesi için çalışmalar yapıyor. Öztoprak, kadın sürücülerin olmadığı bazı yarışmalarda erkeklerle yarışarak dereceler elde etmiş ve TOSFED Adana İl Temsilcisi olduktan sonra otomobil sporlarını kadınlara aşılamak için eğitimler düzenlemeye başlamıştır. Öztoprak, Adana'da bir yarış pistinin olmayışını gidermek ve kadın sporcu sayısını arttırmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

  • A Milli Erkek Futsal Takımı çeyrek finale çıktı
    11:11 A Milli Erkek Futsal Takımı çeyrek finale çıktı

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda İran ile berabere kalarak çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Futsal Takımı, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Türkiye, grup maçlarını 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlikle tamamlayarak en iyi üçüncüler arasında yer aldı. Takımın hedefi şampiyonluk ve her maça final havasında çıkacaklarını belirtiyorlar.


11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
11:27 Taş Kağıt Makas’ta kadınlara yapılan muamele tepki çekti Taş Kağıt Makas'ta kadınlara yapılan muamele tepki çekti
11:09 İşte tezgaha inen hurma fiyatları İşte tezgaha inen hurma fiyatları
11:03 Galatasaraylılar duymasın Arda’ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi Galatasaraylılar duymasın! Arda'ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi
10:48 Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu
10:47 Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi
10:34 Görür’den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda Görür'den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda
10:31 İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı
10:26 Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti
10:26 Beşiktaş’ta neler oluyor Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti Beşiktaş'ta neler oluyor? Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 11:44:49. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 44. kez karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement