Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 44. kez karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile ligde 44. kez rakip olacak.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Rams Park'ta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 75 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor.
44. randevu
Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 100 golüne, Rize ekibi 44 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan maçı Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.
Evinde yenilmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçen sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.
Son 16 lig maçını kaybetmedi
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken, son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.
Ligin en az gol yiyen takımı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 58 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.
4 futbolcu sarı kart sınırında
Galatasaray'da, Rizespor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 30. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.
Eksikler
Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ve Serge Aurier sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacak. Beşiktaş derbisinde arka adalesinde sertlik hisseden ve son antrenmanda yer almayan Davinson Sanchez ile derbide oynamayan Wilfried Zaha'nın durumu bugün belli olacak. Takımla antrenmanda olmayan Sergio Oliveira'nın da oynaması beklenmiyor. Oliveira'nın durumunun yönetim kurulu toplantısından sonra belli olacağı ifade edildi.
Okan Buruk ile İlhan Palut, 5. kez rakip
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'u çalıştırıyordu. Oynanan 4 mücadelede Okan Buruk'un ekipleri 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. - İSTANBUL
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