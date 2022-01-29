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Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor - Son Dakika

Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor

29.01.2022 17:11

Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra göreve getirilen Domenec Torrent, Süper Lig'de ilk 3 karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılırken, hazırlık maçında Tuzlaspor karşısında alınan 6-2'lk yenilgiyle adeta sonunu hazırladı. Galatasaray'ın hafta sonu Alanyaspor'a kaybetmesi durumunda Torrent'le yolların ayrılacağı iddia edilirken, teknik direktörlük için Okan Buruk ya da Bülent Korkmaz'a teklif götürülecek.

Domenec Torrent için Galatasaray macerası kabus gibi başladı. İspanyol çalıştırıcı yönetiminde sarı-kırmızılılar, ilk 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de düşme potasının 3 puan üzerine kadar geriledi. Son olarak Tuzlaspor'la oynanan hazırlık maçında sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da Torrent'in geleceği pamuk ipliğine bağlı.

ALANYASPOR SON MAÇI OLABİLİR

Sabah'ın haberine göre, Sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 4 maçta da (2-4 Hatay, 1-3 Kasımpaşa, 1-2 Trabzonspor, 2-6 Tuzlaspor) öne geçmesine rağmen kaybeden İspanyol çalıştırıcı gözden düştü. Torrent'in, ligde 6 Şubat Pazar günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında da mağlup olursa gönderileceği öğrenildi.

Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu! Kulüp efsanesi koltuğu devralmaya geliyor
Domenec Torrent

BURAK ELMAS VE CAMPOS DA MEMNUN DEĞİL

Yerine düşünülen iki isim ise en son Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk ve Alanyaspor ile yolları ayrılan Bülent Korkmaz. Bu arada Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un da, Torrent'in oynattığı futboldan memnun olmadığı ifade edildi.

Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu! Kulüp efsanesi koltuğu devralmaya geliyor
Okan Buruk ve Bülent Korkmaz
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Spor Toto Süper Lig, Domenec Torrent, Galatasaray, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor - Son Dakika
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