Domenec Torrent için Galatasaray macerası kabus gibi başladı. İspanyol çalıştırıcı yönetiminde sarı-kırmızılılar, ilk 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de düşme potasının 3 puan üzerine kadar geriledi. Son olarak Tuzlaspor'la oynanan hazırlık maçında sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da Torrent'in geleceği pamuk ipliğine bağlı.
Sabah'ın haberine göre, Sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 4 maçta da (2-4 Hatay, 1-3 Kasımpaşa, 1-2 Trabzonspor, 2-6 Tuzlaspor) öne geçmesine rağmen kaybeden İspanyol çalıştırıcı gözden düştü. Torrent'in, ligde 6 Şubat Pazar günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında da mağlup olursa gönderileceği öğrenildi.
Yerine düşünülen iki isim ise en son Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk ve Alanyaspor ile yolları ayrılan Bülent Korkmaz. Bu arada Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un da, Torrent'in oynattığı futboldan memnun olmadığı ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor - Son Dakika Spor