Galatasaray'da Kemerburgaz Tesisleri'nin temel atma töreni efsaneler geçidine döndü - Son Dakika
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Galatasaray'da Kemerburgaz Tesisleri'nin temel atma töreni efsaneler geçidine döndü

25.05.2023 15:34

Galatasaray, Kemerburgaz Tesisleri'nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri katıldı. Eski başkanlar Burak Elmas, Ünal Aysal, Adnan Polat ve Faruk Süren'in yanı sıra başkan Dursun Özbek ve Fatih Terim de törende bulundu.

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin açılış törenini camianın önde gelen isimlerinin katıldığı törenle gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek, Fatih Terim ve eski başkan Ünal Aysal gibi isimler törende konuşma yaptı. Öte yandan Galatasaraylı eski ve yeni futbolcular da törende bulundu.

"TORUNLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ MİRASLARDAN BİRİ"

Dursun Özbek yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktasından biri olan 19 Mayıs'ın 104. yılı. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basması sadece ulusumuzun kurtuluş savaşındaki ilk adımı değil, Türkiye'yi ileriye götürecek genç fikirlerin doğuşudur. Bu yüzden bugün Mustafa Kemal tarafından gençlere armağan olmuştur. Kimsenin hayalini kuramadığı hedefler işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından belirlenen Türk olmayan takımları yenmek tam da böyle bir hedeftir. Bu töreni normalde 22 Şubat'ta yapıyorduk. Deprem felaketi sebebiyle bugün yapmak zorunda kaldık. Bu tesis torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacak.

"YAŞASIN GALATASARAY"

Galatasaray şanlı geçmişiyle, başarılarıyla cumhuriyetin en önemli spor kulübüdür. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetin yüzü olmak en çok Galatasaray'a yakışmıştır. Galatasaray'ımızı bu projelerle daha büyük başarılara ulaştıracağız. Mustafa Kemal'in gençlerle ilgili bir sözü çok değerli, "Biz her şeyi gençlere bırakacağız. Bütün ümidim gençliktedir." diyor. Bizim de ümidimiz gençliktedir. Yaşadığımız birlik ortamı Galatasaray için çok önemlidir. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.

"BU FORMA ADANMIŞ HAYATLARIN UMUDUDUR"

Fatih Terim ise yaptığı konuşmada, "Benim üstüme düşen forma... Formayı eline aldığınızda çok hafif görünebilir ama renkleri, arması ve üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için onun ağırlığını gerek futbolculuk gerekse de teknik adamlığımızda hissetmişizdir. Bu forma Galatasaraylıyım diyen herkesin gurur kaynağıdır. Bu forma adanmış hayatların umududur. Florya Galatasaray'ı çok büyük bir aile yapmıştır. Umarım yeni tesisimiz, Florya'daki o aile hayatını yakalar ve burada cumhuriyete layık, bugünün önemini iyice hissetmiş sporcular yetiştirir. En büyük temennimiz budur.

"O FORMAYI HERKES GİYEMEZ"

Sayın Dursun Özbek'e nazik daveti için teşekkür ederim. Kulübün tesisleri aynı zamanda kalbidir. Önce orada aile yaratmak, bu formaya layık oyuncular yetiştirmek çok önemlidir. Mekan bazen gideceğiniz yolun tayin eder. Başarılarınızda çok önemli rol oynar. Ali Sami Yen'de antrenman sahası arayarak geçen vakitlerimiz Florya'da yuvaya dönüştü. Florya'da çok önemli oyuncular yetişti, orayı evi gibi gördü herkes. Sonunda harika başarılar geldi. Kemerburgaz için de çok uğraştık. Dünyada herkes çok modern tesisler yapıyor. Burası da Galatasaray'ın başarılarında çok önemli merkez olacak. Ülkeye ve bu camiaya layık oyuncular yetiştirilecek. O formayı herkes giyemez, herkes taşıyamaz. Ülkesine bağlı, modern bir anlayışla çok önemli sporcular yetişecek. İnşallah bizim başarılarımızın da üstüne çıkacaklar.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM"

Antrenman sahası arayarak boş bulduğu yerde antrenman yapma imkanı bulan bir nesilden gelen ben, daha sonra Florya'ya hep birlikte sahip çıktık. Kulüplerin çok önemli yerlerinden bir tanesidir tesisler. Galatasaray da böyle bir merkezin açılışını yaptı. Umuyorum Florya'dan çok daha iyi bir yer olacak ve oranın başarılının üzerine çıkacak inşallah. Bu konuda geç kaldığımızı düşünüyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

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Galatasaray, Faruk Süren, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Kemerburgaz Tesisleri'nin temel atma töreni efsaneler geçidine döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Kemerburgaz Tesisleri'nin temel atma töreni efsaneler geçidine döndü - Son Dakika
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