Galatasaray'da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak - Son Dakika
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Galatasaray'da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak

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Galatasaray'a büyük umutlarla gelmesine rağmen umduğunu bulamayan Yusuf Demir'e sarı-kırmızılıların ezeli rakiplerinden Trabzonspor talip oldu. Sarı-kırmızılarda forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf'un 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

19.11.2024 20:04  Güncelleme: 20:10
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Galatasaray'a büyük umutlarla gelse de bekleneni veremeyen Yusuf Demir'e sarı-kırmızılıların ezeli rakibi talip oldu.

TRABZONSPOR İSTİYOR

Abdullah Avcı ile sezona kötü başlayan ve Şenol Güneş'in gelişiyle istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Bordo mavili takım, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir ile ilgileniyor. Geçen sezonu Basel'de kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı takımda kalmıştı.

GALATASARAY RAKAMLARI

Bir dönem İspanyol devi Barcelona'da da forma giyen Yusuf Demir, 2022 yazında Avusturya'nın Rapid Wien takımından 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sağ kanat, sol kanat ve on numara pozisyonlarında görev alabilen genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayı bu zamana kadar 10 maçta giyebildi ve gol ya da asist üretemedi. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Yusuf'un Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray\'da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak

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Son Dakika Spor Galatasaray'da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Türk:
    Herkesi kendi gibi onrssuz sanan cahill iftiracılaara bilgi: Aralarındaki son 10 maç - 4 galibiyet GS, 2 galibiyet TS, 4 maç berabere. Siz öyle yalanlarla iftiralarla kötülükle devam ettiğiniz sürece ALLAH adaletini uzun vadede sağlıyor :) İyilikle, alın akıyla, bilek hakkıyla mücadele etmeyi deneyin! :))) 26 1 Yanıtla
  • Türk:
    Gurur duyuyorum iyi ki Galatasaraylıyım. Tek başına Tek Büyük GALATASARAY diyebiliyorum! Acı vererek her gün kudurtarrrrrak inletir ağlatır böyle Galatasaray :D:D:D 21 2 Yanıtla
  • Türk:
    "köyün itleri birbirine küs olsalar da kurdu görünce birleşirler." demiş ATA lar... :)))) Diğerleri dürüstlükle zirveye ulaşamadıkları için Galatasaray'ı engellemeye çalışıyorlar! Şikeyle kötülükle şampiyon olmaya çalışan tek salıncakta kucak kucağa olanlar başaramayacak! İyilikle, alın akıyla, bilek hakkıyla yine "CİMBOM ŞAMPİYON" olacak ALLAH'ın izniyle! 17 1 Yanıtla
  • Aziz Can:
    Ezeli rakip he Gs yan sanayisine diyin siz buna 4 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ezeli rakip hamsispor ama doğru bu iki küçük BEŞİKTAŞIN VE FENERBAHÇENİN gölgesinden küçükler :)))) 1 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    inanmıyorum 6 2 Yanıtla
  • Emrah Erzurumlu:
    haberin başlığı sıf fenerliler tıklasın diye. Trabzon gsnin yedek lastiği olur anca. ne ezeli rakibi. 4 0 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov:
    trabzon ezeli rakip Mi .. ohaaa mmmmkkk 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Trabzon u çekemeyen ler Anten taksın gcına Trabzon Anadolu direnişi dir batılı olanlar bilmez 2 0 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Fethullah kardeşi 2 kulüp deseydiniz daha doğru olur 0 2 Yanıtla
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