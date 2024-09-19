Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt - Son Dakika
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt

Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin şikayetlerini derbi maçı öncesi bir provokasyon olarak değerlendirdi.

19.09.2024 20:15
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Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin sarı-kırmızılı kulübü 7 ayrı kuruma şikayet etmesi üzerine, "Kendileri tarafından gizli gizli desteklendiği artık apaçık belli olan, saçma sapan iddiaları arka arkaya sıralayıp, bu iddialar üzerinden devlet kurumlarına başvuruda bulunmanın sebebi, hafta sonu oynayacağımız derbi maçıdır. Plan açığa çıkmış, niyet hasıl olmuştur" dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün, oyuncu maaşlarının düşük gösterilmesi, vergi kaçırmak, illegal bahis reklamı gibi konular nedeniyle Galatasaray'ı; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF'ye resmi olarak şikayet etmesi üzerine Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonu oynayacağımız rakibimizin resmi sitesinde dün bir yöneticinin ağzından servis edilmiş açıklamalar, son dönemde kulübümüzü karıştırmak için planlanan oyunun arkasındakilerin kim olduğunun ortaya çıkması açısından oldukça önemlidir.

Sahada kazanmayı beceremeyen bu zihniyetin, camiamızı saha dışına çekmek için oynadığı yeni oyuna hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye'de hukuktan, ahlaktan ve etikten en son bahsetmesi gereken kulüp bu konularda hepimize ders vermeye kalkmak gibi komik bir duruma düşmüştür.

Kendileri tarafından gizli gizli desteklendiği artık apaçık belli olan, saçma sapan iddiaları arka arkaya sıralayıp, bu iddialar üzerinden devlet kurumlarına başvuruda bulunmanın sebebi, hafta sonu oynayacağımız derbi maçıdır. Plan açığa çıkmış, niyet hasıl olmuştur.

Kulübümüzün hesabını veremeyeceği hiçbir konu yoktur. Aynı cesareti kendilerinden de bekliyoruz.

Biz, bugün, tüm Galatasaraylılar olarak bizi karıştırmaya çalışanlara karşı daha güçlü bir şekilde birlikteyiz. ve hafta sonu oynayacağımız maça tümüyle konsantreyiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt - Son Dakika

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