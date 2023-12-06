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Galatasaray Divan Kurulu'nda şok talep: Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın üyeliği askıya alınsın - Son Dakika
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Galatasaray Divan Kurulu'nda şok talep: Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın üyeliği askıya alınsın

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve eski yönetici Taner Aşkın, aralık ayı divan kurulu toplantısında çarpıcı bir talepte bulundu. Aşkım, Seçil Erzan'ın futbol dünyasını dolandırdığı davada isimleri geçen Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın kulübe üyeliklerinin askıya alınmasını istedi.

06.12.2023 - 16:09,  Güncelleme: 16:21
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Galatasaray'ın aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan kulüp üyesi Taner Aşkın, isimlerinin Seçil Erzan'ın vurgununda geçmesi nedeniyle Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın üyeliklerinin askıya alınmasını istedi.

"GALATASARAY ARMASININ VERMİŞ OLDUĞU LÜTUFLARI YANLIŞ YOLDA KULLANMIŞLAR"

Taner Aşkın kürsüde yaptığı açıklamada, "Bu meşhur olaylar nedeniyle Galatasaray aleyhine bir şeyler dolaşıyor. Her dakika, her saniye, manavda bakkalda konuşuluyor, gazetede TV'de bunlar konuşuluyor. Bizim bunlarla bir işimiz yok. Bizim eski futbolcularımız, başlarında Galatasaray armasının vermiş olduğu birtakım lütuflardan dolayı bir yerlere gelmişler, bunu da yanlış yolda kullanmışlar. Yanlış hatalar yapmışlar. Ben bir Galatasaraylı olarak bunları duymaktan rahatsız oluyorum. Beni son derece rahatsız ediyor. Netice itibarıyla bu arkadaşlara bir öneride bulunmak istiyorum, bu davalarda adı geçen arkadaşlarımızın kulübe üye olan arkadaşlarımızın şahsi tasarruflarını kullanarak, yönetime bir dilekçe vererek bir süre üyeliklerinin dondurulmasını istemelerini talep ediyorum. Galatasaray camiasının en rahat yapması gereken bir unsur. Bu arkadaşlar bunu yapmıyorlarsa, ben şöyle söyleyeyim, bir dilekçe vereceğim, Disiplin Kurulu'na vereceğim, bu suçlamalardan aklanana kadar hakları baki kalmak kaydıyla..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Divan Kurulu'nda şok talep: Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın üyeliği askıya alınsın
Taner Aşkın

"DAVALARI BİTİNE KADAR ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINSIN"

Aşkın konuşmasının devamında, " Bunların yönetim tarafından belirli bir süre, davalar bitene kadar askıya alınmasının yerinde olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Aysun Özcan: askı ıyıdır hocam beklesınler Cevap Yaz 8 1
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Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Divan Kurulu'nda şok talep: Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın üyeliği askıya alınsın - Son Dakika
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