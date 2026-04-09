Galatasaray Dörtlü Final Umutlarını Sürdürüyor

NBA Europe yetkilileri, Galatasaray MCT Technic'in, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 64-62 mağlup ederek Dörtlü Final umutlarını son maça taşıdığı maçı salonda takip etti.
NBA Europe projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren NBA Avrupa Direktörü George Aivazoglou, NBA Başkan Yardımcısı, Finans ve Strateji Başkanı Rhys Jenkins ve Basketbol İş Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Henry Utku Galatasaray MCT Technic'in, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçını salonda izledi.
