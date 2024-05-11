Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 20. kez karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 20. kez karşılaşacak

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 20. kez karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük ile 20. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, liderlik koltuğunda bulunurken, Karagümrük ise 15. sırada yer alıyor. Galatasaray, maçı kazanır ve Fenerbahçe puan kaybederse şampiyonluğunu ilan edecek. İki takım arasında oynanan 19 maçın 12'sini Galatasaray kazandı. Galatasaray, son 23 lig maçını da kaybetmedi ve deplasmanda 13 galibiyet alarak 2. sırada yer aldı. Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor. Mauro Icardi, son 7 maçta 9 gol atarak önemli bir performans sergiledi. Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

11.05.2024 10:18
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük ile 20. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 96 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla 15. sırada yer alıyor.

Şampiyonluğunu ilan edebilir

Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanında berabere kalmasıyla sarı-kırmızılılar puan farkını 6'ya çıkardı. Aslan, Karagümrük maçını kazanır, Kanarya da Kayserispor karşısında puan kaybederse Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.

20. randevu

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 19 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 36 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 16 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

Son 23 lig maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 23 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonraki karşılaşmalarda 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Öte yandan son 16 lig karşılaşmasını da kazanan Aslan, üst üste kazanma rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 17 müsabakaya çıktı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 42 puan topladı ve bu alanda 2. sırada yer alıyor. Cimbom, son olarak Adana Demirspor'a konuk oldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 35 maçta kalesinde 22 gol gördü. Aslan bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom, ayrıca bu müsabakaların 19'unda da kalesini gole kapadı.

Mauro Icardi'den son 7 maçta 9 gol

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, son haftaları boş geçmiyor. Icardi, ligde son 7 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, şampiyonluk yolunda önemli bir performansa imza attı. Bu sezon ligde 31 maçta oynayan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 23 gol kaydetti ve krallık yarışında zirvede yer aldı. Başarılı futbolcu, gollerinin yanında 8 de asist yaptı.

Derbi öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Fatih Karagümrük maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 36. haftada RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk ile Tolunay Kafkas 7. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bugüne kadar resmi müsabakalarda 6 kez rakip oldu. Buruk; Elazığ, Gaziantepspor, Sivasspor ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Kafkas da Karabükspor, Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nün başındaydı. Bu maçlarda Okan Buruk'un takımları 3, Tolunay Kafkas'ın ekipleri de 1 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Fatih Karagümrük - Galatasaray karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 20. kez karşılaşacak - Son Dakika

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