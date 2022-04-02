Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşması başladı! - Son Dakika
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Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşması başladı!

02.04.2022 20:32

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Karagümrük'ü misafir ediyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Milli ara dönüşü puan kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, Volkan Demirel'in öğrencileri karşısında mutlak galibiyeti hedefliyor.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 31. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Artık galibiyet serisine başlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Karagümrük'ü devirerek taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Feghouli, Mustafa Mohamed ve Omar maç kadrosunda yer almayacak. Fatih Karagümrük'te cezası bulunan Burak Bekaroğlu ile Kerim Frei, Baniya, Luckassen ve Borini sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Ömer, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Gomis

Fatih Karagümrük: Viviano; Luckassen, Salih Dursun, Bistrovic, Biraschi, Balkovec; Biglia, Toure; Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.

CANLI ANLATIM

Dakika 12: Galatasaray, Babel'in golüyle 2-0 öne geçti.

Dakika 3: Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 2: Berkan'ın savunma arkasına attığı topu Kerem kontrol etti. Ceza sahası içinde Salih'in Kerem'e yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

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Son Dakika Spor Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşması başladı! - Son Dakika


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