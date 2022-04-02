Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşması başladı! - Son Dakika

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 31. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Artık galibiyet serisine başlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Karagümrük'ü devirerek taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Feghouli, Mustafa Mohamed ve Omar maç kadrosunda yer almayacak. Fatih Karagümrük'te cezası bulunan Burak Bekaroğlu ile Kerim Frei, Baniya, Luckassen ve Borini sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak.
Galatasaray: Muslera, Ömer, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Gomis
Fatih Karagümrük: Viviano; Luckassen, Salih Dursun, Bistrovic, Biraschi, Balkovec; Biglia, Toure; Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.
Dakika 12: Galatasaray, Babel'in golüyle 2-0 öne geçti.
Dakika 3: Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Dakika 2: Berkan'ın savunma arkasına attığı topu Kerem kontrol etti. Ceza sahası içinde Salih'in Kerem'e yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
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