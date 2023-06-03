Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

03.06.2023 00:20

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idman yaptı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, GSYİAD tarafından yılın futbolcusu seçildi ve ödülünü aldı. İdmanın sonunda sarı-kırmızılı oyuncular taraftara üçlü çektirdi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idman ile sürdürdü. Futbolseverlere açık olan bu idman öncesinde sarı-kırmızılar bir araya geldi.

DURSUN ÖZBEK VE ICARDI TOKALAŞTI

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, GSYİAD tarafından yılın futbolcusu seçildi ve ödülünü aldı. Ödül takdiminde Icardi ve Dursun Özbek'in tokalaşma şekli çok konuşuldu. Türk usulü bir şekilde tokalaşan ikili sosyal medyada gündem yarattı.

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİLER

İdmanın son dakikalarında sarı-kırmızılı oyuncular, taraftara üçlü çektirdi. Sonrasında ise sahada tek başına kalan Icardi ile taraftarlar, 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi.

İşte Icardi ve Dursun Özbek'in tokalaşma anı;

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Dursun Özbek, Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürdü - Son Dakika
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