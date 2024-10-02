Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı

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Galatasaray'da forma giyen genç bir futbolcunun Almanya'dan özel olarak escort çağırdığı iddia edildi. Futbolcunun kim olduğu henüz bilinmezken, konuyla ilgili açıklama yapan Ismail Jakobs, "Vallahi o ben değilim. Ben olsaydım business tarafında değil ekonomi tarafında uçardı" dedi.

02.10.2024 09:53
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Sarı-kırmızılılarda forma giyen genç bir futbolcunun Almanya'dan escort çağırdığı ortaya çıktı. Almanya'da ünlü bir TikTok fenomeni ve aynı zamanda OnlyFans'ta yayın yapan Katharina Amalia'nın paylaşımı olay oldu. Ünlü OnlyFans yayıncısı, yaptığı paylaşımda Türkiye'ye seyahat ettiği anları paylaştı.

YEDİ İÇTİ GEZDİ...

Amalia, yaptığı paylaşımda ünlü bir oteldeki anlarını, özel bir arabayla gezdiği anları ve Galatasaray maçına gittiği anları paylaştı. Ünlü yayıncı, Galatasaray'dan genç bir futbolcu ile para karşılığı birlikte oldu. O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

JAKOBS: BEN DEĞİLİM

Futbolcunun kim olduğu henüz bilinmezken, konuyla ilgili açıklama yapan Ismail Jakobs, "Vallahi o ben değilim. Ben olsaydım business tarafında değil ekonomi tarafında uçardı" dedi.

PARA KARŞILIĞINDA BERABER OLDU

Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine otururken Galatasaraylı genç futbolcunun ünlü fenomenle para karşılığında birlikte olduğu iddialar arasında yer aldı. Ancak ünlü fenomeni İstanbul'a davet eden ve para karşılığında beraber olan Galatasaraylı futbolcunun kim olduğu henüz belli olmadı.

Galatasaray\'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya\'dan escort çağırdı

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Son Dakika Spor Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Türk Ak:
    Arkadan mı önden mi vurmuş onuda yazjn bari 86 11 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Koç holding haberleri..artık bel altı vurmaya başladılar 47 42 Yanıtla
  • Ümit Aytar:
    Ali Koç Acun Ilıcalı Show devam ediyor artık Galatasaraylı futbolcuların kasetlerini falan yayınlamaya başlarlar herhalde bu malum örgütçüler 51 32 Yanıtla
  • Osman Arslan:
    Galatasaray'ı karıştırmak için yapılmış Malum takım iftira propagandası 38 31 Yanıtla
  • Murat Arpacı:
    Bu nesil haber, ici bos bombos, sirf Galatasaray ile baglayip okunma saglamak hic etik degil, ciktigi gunden beri kullandigim bu uygulamayi dusen kalite sebepli silmek uzereyim. 48 12 Yanıtla
  • Ateş:
    Ya bi gidin yaaaa...3.Dünya savaşı çıkacak,millet ölüyo siizin yaptığınız habere bak.Adamların uçkurunu haber yapıyosunuz. 50 8 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    alan razı veren razı bize ne mk ülkenin okadar sorunları var 35 4 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    Bunu haber diye yapan salakta kabahat. Zenginler Ukrayna,Rusya dan getirtiyor,onlarıda haber yapın bari. 24 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    çay içelim hava serinledi 20 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    memlekette eskort kalmadı... 14 4 Yanıtla
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