Galatasaray\'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya\'dan escort çağırdı

Spor

Sarı-kırmızılılarda forma giyen genç bir futbolcunun Almanya'dan escort çağırdığı ortaya çıktı. Almanya'da ünlü bir TikTok fenomeni ve aynı zamanda OnlyFans'ta yayın yapan Katharina Amalia'nın paylaşımı olay oldu. Ünlü OnlyFans yayıncısı, yaptığı paylaşımda Türkiye'ye seyahat ettiği anları paylaştı.

YEDİ İÇTİ GEZDİ...

Amalia, yaptığı paylaşımda ünlü bir oteldeki anlarını, özel bir arabayla gezdiği anları ve Galatasaray maçına gittiği anları paylaştı. Ünlü yayıncı, Galatasaray'dan genç bir futbolcu ile para karşılığı birlikte oldu. O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

JAKOBS: BEN DEĞİLİM

Futbolcunun kim olduğu henüz bilinmezken, konuyla ilgili açıklama yapan Ismail Jakobs, "Vallahi o ben değilim. Ben olsaydım business tarafında değil ekonomi tarafında uçardı" dedi.

PARA KARŞILIĞINDA BERABER OLDU

Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine otururken Galatasaraylı genç futbolcunun ünlü fenomenle para karşılığında birlikte olduğu iddialar arasında yer aldı. Ancak ünlü fenomeni İstanbul'a davet eden ve para karşılığında beraber olan Galatasaraylı futbolcunun kim olduğu henüz belli olmadı.