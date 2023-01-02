Yıllar sonra tarzında değişikliğe gitti! Saçını boyatan Muslera'ya beğeni yorumları yağdı - Son Dakika
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Yıllar sonra tarzında değişikliğe gitti! Saçını boyatan Muslera'ya beğeni yorumları yağdı

02.01.2023 22:12

Galatasaray'ın kaptanı Muslera, saçlarını sarıya boyattı. Takımdaki sarı saç akımına uyan Muslera'nın yeni tarzı taraftarın beğenisini topladı.

Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Muslera, Fenerbahçe derbisi öncesi tarz değişikliğine gitti. Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Mauro Icardi'nin ardından Muslera da saçlarını sarıya boyattı.

Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı

TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'a geldiği günden bu yana sade bir tarzla görülen tecrübeli kaptan, uzun yıllar sonra böyle bir değişiklik yaptı. Muslera'nın tarzı taraftarlardan tam not aldı.

Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı
Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı
Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı
Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı
Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı
YORUMLAR
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Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıllar sonra tarzında değişikliğe gitti! Saçını boyatan Muslera'ya beğeni yorumları yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıllar sonra tarzında değişikliğe gitti! Saçını boyatan Muslera'ya beğeni yorumları yağdı - Son Dakika
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