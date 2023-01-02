Yıllar sonra tarzında değişikliğe gitti! Saçını boyatan Muslera'ya beğeni yorumları yağdı

Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Muslera, Fenerbahçe derbisi öncesi tarz değişikliğine gitti. Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Mauro Icardi'nin ardından Muslera da saçlarını sarıya boyattı.

TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'a geldiği günden bu yana sade bir tarzla görülen tecrübeli kaptan, uzun yıllar sonra böyle bir değişiklik yaptı. Muslera'nın tarzı taraftarlardan tam not aldı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: