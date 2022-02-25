Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti! - Son Dakika

Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lazio ve Lokomotif Moskova'nın bulunduğu gruptan 12 puanla lider çıkan Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Grubundan namağlup çıkan ve şu anda Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray'ı güçlü rakipler bekliyor. Seri başı olarak kura çekimine katılacak temsilcimizin rakipleri arasında Barcelona, Porto ve Atalanta gibi güçlü ekipler bulunuyor.
Son 16 turu kurasına seri başı katılacak takımlar:
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:
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