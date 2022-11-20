Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan yürek parçalayan paylaşım: Nasıl dayanacağımı bilmiyorum - Son Dakika
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Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan yürek parçalayan paylaşım: Nasıl dayanacağımı bilmiyorum

20.11.2022 18:55

Galatasaray'ın eski başkanvekili Abdurrahim Albayrak, torunu Batuhan Bostancı'nın bir alışveriş merkezinin dördüncü katından düşüp yaşamını yitirmesinden sonra duygu dolu bir açıklama yaptı. Albayrak yaptığı paylaşımda, "Nasıl dayanacağımı, ne söyleyeceğimi bilmiyorum" dedi.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti.

EZELİ RAKİPLERDEN MESAJ

Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybetmesinin ardından Galatasaray ve ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan taziye mesajları geldi.

ALBAYRAK AÇIKLAMA YAPTI

Torununu kaybeden Albayrak, sosyal medyadan bir açıklama paylaştı. Albayrak paylaşımında, "Torunun, gözbebeğim, Batuhan'ım bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu... Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet makamına kabul eylesin. Bizlere de sabır versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı bilmiyorum... Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nden kılıcaktır" ifadelerini kullandı.

Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan yürek yakan paylaşım: Nasıl dayanacağım
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Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torununun babası bakın kim çıktı! Düğünleri çok konuşulmuştu Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torununun babası bakın kim çıktı! Düğünleri çok konuşulmuştu Ezeli rakipleri Abdurrahim Albayrak'ın acısını paylaştılar! Taziye mesajları peş peşe geldi Ezeli rakipleri Abdurrahim Albayrak'ın acısını paylaştılar! Taziye mesajları peş peşe geldi

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan yürek parçalayan paylaşım: Nasıl dayanacağımı bilmiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan yürek parçalayan paylaşım: Nasıl dayanacağımı bilmiyorum - Son Dakika
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