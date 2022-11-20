Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan yürek parçalayan paylaşım: Nasıl dayanacağımı bilmiyorum

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Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti.

EZELİ RAKİPLERDEN MESAJ

Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybetmesinin ardından Galatasaray ve ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan taziye mesajları geldi.

ALBAYRAK AÇIKLAMA YAPTI

Torununu kaybeden Albayrak, sosyal medyadan bir açıklama paylaştı. Albayrak paylaşımında, "Torunun, gözbebeğim, Batuhan'ım bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu... Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet makamına kabul eylesin. Bizlere de sabır versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı bilmiyorum... Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nden kılıcaktır" ifadelerini kullandı.