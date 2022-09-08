Galatasaray'dan tarihe geçen transfer gecesi! 1.5 saat içerisinde 4 yıldız açıklandı

Transferde adeta kulüp tarihine geçecek günlerden birini yaşayan Galatasaray, dünyaca ünlü yeni transferi Icardi'yi ailesiyle birlikte İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferini Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık karşıladı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Icardi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı." ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldız, ayrıca, "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız." dedi.

GALATASARAY PEŞ PEŞE TRANSFERLERİ AÇIKLADI

Galatasaray, Mauro Icardi'nin yanı sıra 3 futbolcuyu daha KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar Mathias Ross, Yusuf Demir ve Milot Rashica'yı da renklerine bağladı. Tarihi bir gece yaşayan Galatasaray taraftarını en çok şaşırtan gelişme ise Juan Mata oldu. Aslan'ın bonservisi elinde olan deneyimli futbolcu ile de imza aşamasına geldiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların bu transferi yarın resmen açıklaması bekleniyor.

Yusuf Demir

Mathias Ross

Milot Rashica