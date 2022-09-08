Galatasaray'dan tarihe geçen transfer gecesi! 1.5 saat içerisinde 4 yıldız açıklandı - Son Dakika
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Galatasaray'dan tarihe geçen transfer gecesi! 1.5 saat içerisinde 4 yıldız açıklandı

08.09.2022 00:32

Galatasaray'ın renklerine bağladığı ve İstanbul'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi, yaptığı ilk açıklamada, "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız" ifadelerini kullandı. Transferde tarihi bir gece yaşayarak 1.5 saatte 4 futbolcuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren sarı-kırmızılılar Mathias Ross Jensen, Yusuf Demir ve Milot Rashica'yı da takıma kattı.

Transferde adeta kulüp tarihine geçecek günlerden birini yaşayan Galatasaray, dünyaca ünlü yeni transferi Icardi'yi ailesiyle birlikte İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferini Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık karşıladı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Icardi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı." ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldız, ayrıca, "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız." dedi.

Tarihi gece! Galatasaray, 1.5 saat içerisinde 4 yıldız futbolcuyu renklerine bağladı
Tarihi gece! Galatasaray, 1.5 saat içerisinde 4 yıldız futbolcuyu renklerine bağladı
Tarihi gece! Galatasaray, 1.5 saat içerisinde 4 yıldız futbolcuyu renklerine bağladı

GALATASARAY PEŞ PEŞE TRANSFERLERİ AÇIKLADI

Galatasaray, Mauro Icardi'nin yanı sıra 3 futbolcuyu daha KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar Mathias Ross, Yusuf Demir ve Milot Rashica'yı da renklerine bağladı. Tarihi bir gece yaşayan Galatasaray taraftarını en çok şaşırtan gelişme ise Juan Mata oldu. Aslan'ın bonservisi elinde olan deneyimli futbolcu ile de imza aşamasına geldiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların bu transferi yarın resmen açıklaması bekleniyor.

Tarihi gece! Galatasaray, 1.5 saat içerisinde 4 yıldız futbolcuyu renklerine bağladı
Yusuf Demir
Tarihi gece! Galatasaray, 1.5 saat içerisinde 4 yıldız futbolcuyu renklerine bağladı
Mathias Ross
Tarihi gece! Galatasaray, 1.5 saat içerisinde 4 yıldız futbolcuyu renklerine bağladı
Milot Rashica
Tarihi gece! Galatasaray, 1.5 saat içerisinde 4 yıldız futbolcuyu renklerine bağladı
Juan Mata
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Galatasaray için İstanbul'a gelen yıldız golcü Icardi ve ailesinin eğlenceli anları Galatasaray için İstanbul'a gelen yıldız golcü Icardi ve ailesinin eğlenceli anları

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan tarihe geçen transfer gecesi! 1.5 saat içerisinde 4 yıldız açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan tarihe geçen transfer gecesi! 1.5 saat içerisinde 4 yıldız açıklandı - Son Dakika
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