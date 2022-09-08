Transferde adeta kulüp tarihine geçecek günlerden birini yaşayan Galatasaray, dünyaca ünlü yeni transferi Icardi'yi ailesiyle birlikte İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferini Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık karşıladı.
Icardi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı." ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldız, ayrıca, "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız." dedi.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin yanı sıra 3 futbolcuyu daha KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar Mathias Ross, Yusuf Demir ve Milot Rashica'yı da renklerine bağladı. Tarihi bir gece yaşayan Galatasaray taraftarını en çok şaşırtan gelişme ise Juan Mata oldu. Aslan'ın bonservisi elinde olan deneyimli futbolcu ile de imza aşamasına geldiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların bu transferi yarın resmen açıklaması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan tarihe geçen transfer gecesi! 1.5 saat içerisinde 4 yıldız açıklandı - Son Dakika