Galatasaray'ın şampiyonluğu Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kutlandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın şampiyonluğu Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kutlandı

Galatasaray\'ın şampiyonluğu Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis\'te kutlandı

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda Süper Lig şampiyonu olması, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. Taraftarlar araç konvoyları düzenleyerek, bayraklar sallayıp meşaleler yaktı ve şarkılar söyleyerek sevinçlerini dile getirdi.

26.05.2024 22:57
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Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olması, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kutlandı.

Gaziantep'te toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı.

Gaziantep Üniversitesi önündeki meydanda bir araya gelen taraftarlar, ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yaparak meşale yaktı, havai fişek attı.

Bazı taraftar da araçlarla korna çalarak konvoy oluşturdu.

Polis ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için cadde ve meydanlarda güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları sallayıp, meşale yaktı.

Bazı taraftarlarsa şarkılar çaldı, halay çekti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından kentin çeşitli noktalarında taraftarlar kutlama için buluştu.

Trabzon Bulvarı'nda toplanarak şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Bazı taraftarlar ise şampiyonluğu arabalarıyla şehir tur atarak kutladı.

Malatya

Malatya'da da Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu şehrin çeşitli noktalarında kutladı.

Araç konvoyu oluşturan taraftarlar, korna çalarak kutlamaya katıldı.

Trafikte oluşan yoğunluğu önlemeye çalışan polis ekipleri de zaman zaman taraftarlara uyarıda bulundu.

Sarı kırmızı formalarını giyen ve takımlarının bayraklarını taşıyan vatandaşlar, slogan atıp şarkılar söyleyerek eğlendi.

Taraftarlar zaman zaman havai fişek attı, meşaleler yaktı.

Adıyaman

Adıyaman'da ise Sümer Meydanı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklar ve çeşitli tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

Araçlarıyla kent merkezine gelen çok sayıda taraftar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kutlamalar nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.

Kilis

Kilis'te ise 7 Aralık Üniversitesi önünde buluşan taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen taraftar grubu, meşale yaktı, sevinç gösterisinde bulundu.

Bazı taraftarla ise araçlarla şehirde tur attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın şampiyonluğu Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın şampiyonluğu Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kutlandı - Son Dakika
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