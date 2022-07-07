Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç! - Son Dakika
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Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç!

07.07.2022 15:38

Uzun süredir adları Fenerbahçe ile anılan William Carvalho ile Sergio Oliveira'nın Galatasaray ile anlaştığı haberlerinin çıkmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar yönetime sert tepki gösterdi. Başkan Ali Koç'un elini çabuk tutması gerektiğinin altını çizen taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla "Sözünü tut Ali Koç" etiketini kısa sürede ülke gündemine taşıdılar.

Bu sezon her zamankinden daha fazla şampiyonluğa kilitlenen Fenerbahçe camiası, teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirerek kulüpteki büyük değişimi başlattı. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyada özellikle bu sezonun önemine dikkat çekerken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a transferler konusunda geç kalınmaması konusunda uyarı ve çağrıda bulundu.

"SÖZÜNÜ TUT ALİ KOÇ"

Fenerbahçe ile adı anılanWilliam Carvalho ve Sergio Oliveira'nın Galatasaray ile anlaştığı haberlerinin çıkması sonrası, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada adeta ayaklandı. Bu sezonun kendileri için önemine dikkat çeken taraftarlar, "Sözünü tut Ali Koç" etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar
Galatasaray'ın transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar
Galatasaray'ın transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar
Galatasaray'ın transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar
Galatasaray'ın transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar
Galatasaray'ın transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar
Galatasaray'ın transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar

TARAFTARLARDAN ALİ KOÇ'A "ELİNİ ÇABUK TUT" UYARISI

Taraftarlar bu paylaşımlarda Başkan Ali Koç'a transferler için elini çabuk tutması konusunda uyarıda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla kısa süre içerisinde "Sözünü tut Ali Koç" etiketini ülke gündeminde ilk sıralara taşıdı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç! - Son Dakika


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