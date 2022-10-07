Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı

07.10.2022 23:21

Ülkesi Arjantin'de jüri üyeliği yaptığı televizyon programında stüdyoyu kaskatı kestiren bir itirafta bulunan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Icardi'nin Inter'den eski takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını ve asıldığını açıkladı.

Galatasaray'da özel hayatı en çok konuşulan futbolcuların başında Mauro Icardi geliyor. Geçtiğimiz haftalarda eşi Wanda Nara ile ayrıldığı yönündeki haberler gündemi sarsan Icardı, bu sefer de Wanda Nara'nın bir televizyon programında yaptığı itiraf nedeniyle gündeme geldi.

"BENİ SOYUNMA ODASINDA SIKIŞTIRDI"

Ülkesi Arjantin'de yayınlanan 'Maskenin ardındaki kim?' programında jüri üyeliği yapan Wanda Nara, program sırasında uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir itiraf yaptı. Ünlü isim, geçtiğimiz yıllarda Icardı'nin Inter'den takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını ve asıldığını belirtti.

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"BANA AŞKINI İLAN ETTİ"

Nara, Osvaldo'nun stadyumdaki VIP odada kendisini etkilemeye çalıştığını ve aşkını ilan ettiğini söyledi. Taraftarlar ise Wanda Nara'nın anlattığı olayın 2014-2015 sezonunda yaşandığını hemen tahmin etti.

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"ENGEL OLMASALAR YUMRUKLAYACAKTIM"

Çünkü o yıl Icardi ve Osvaldo, Icardi'nin pas vermek yerine kendisinin topa vurmak istemesi üzerine saha içinde gerginlik yaşamış, Osvaldo ise daha sonra yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarım engel olmasa onu yumruklayacaktım" demişti.

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı - Son Dakika
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