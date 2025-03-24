Galatasaray'ın yıldızına FIFA şoku: Forma giymesine izin verilmeyecek - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızına FIFA şoku: Forma giymesine izin verilmeyecek

Galatasaray\'ın yıldızına FIFA şoku: Forma giymesine izin verilmeyecek

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez, FIFA tarafından sürpriz bir kararla karşı karşıya bırakıldı. FIFA, 20 Mart'ta kafasına darbe alan Sanchez'in 27 Mart'a kadar forma giymesi yasaklandı.

24.03.2025 14:38
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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri karşılaşmasında Brezilya ile Kolombiya, Mane Garrincha Arena'da karşı karşıya gelmişti.

Brezilya, zorlu mücadeleyi Vinicius Junior'ın 9099. dakikada attığı golle 2-1 kazanmıştı. 73 dakikada ise Brezilya kalesinde yaşanan pozisyonda ileriye çıkan Galatasaray'ın yıldız ismi Davinson Sanchez, ev sahibi ekibin file bekçisi Alisson Becker ile çarpışmıştı.

Oyundan alınan ve kafasına darbe aldığı için doktorların sahaya dönmesine müsaade etmediği başarılı oyuncunun yerine Carlos Cuesta oyuna girmişti. Oyundan alındığı için sinirlenen Davinson Sanchez teknik ekibe tepki göstermişti.

FIFA MAÇA ÇIKMASINA İZİN VERMİYOR

Kolombiya sıradaki maçını ise Çarşamba günü Paraguay ile oynayacak. İlk maçta kafasına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkan Davinson Sanchez kurallar gereği bu maçta forma giyemeyecek.

FIFA kafaya alınan darbeler nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncular için yedi günlük süre belirledi. Yedi gün geçmeden yeniden forma giymesine izin verilmiyor.

20 Mart'ta kafasına darbe alan Kolombiyalı yıldızın 27 Mart'a kadar forma giymesi yasak. Paraguay maçı 26 Mart'ta süre ise 27 Mart'ta sona eriyor. Öte yandan Brezilya da Alisson Becker'i Liverpool'a katılması için milli takım kampından gönderdi.

DURUMU BELLİ OLDU

Davinson Sanchez'in sağlık kontrolleri de yapıldı. Milli Takım kampında yapılan muayene ve kontrollerde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Takımla birlikte antrenmana da çıkan Davinson Sanchez'in Türkiye'ye dönerek Galatsaray ile antremanlarına devam etmesi bekleniyor.

Davinson Sanchez, Galatasaray, 27 Mart, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızına FIFA şoku: Forma giymesine izin verilmeyecek - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Vadaa:
    beter olsun ülkede herkese bam güm faul yapıp 1 tane kart görmüyor oe david 14 133 Yanıtla
    Emir Konez:
    malın resmi yok ama yazısı burada millet 0 0
    Ali Arat:
    en son sana mı yaptı acabaaaa karayılannnnn 0 0
  • Metin17:
    3.Dünya ülkesi olduk kimse bizi iplemiyor. Yazıklar olsun bu dünyayı kurtaramamışken öteki tarafı garanti etmeye çalışan sıfır beyinli insanların taahkümüne kaldık. 1 6 Yanıtla
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