Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 Mağlup Etti

Spor

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen

KAYSERİSPOR: Onurcan Piri – Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole (Dk. 83 Nazon), Hasan Ali Kaldırım, Cardoso (Dk.75 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz, Karimi (Dk. 58 Bourabia), Bahoken (Talha Sarıaslan), Boa Morte.

GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan (DK. 78 Jelert), Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 78 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 88 Berat Luş), Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens (DK. 78 Batshuayı), Yunus Akgün, Osimhen (Dk. 86 Metehan Baltacı)

GOLLER: Dk. 14 Bahoken (Kayserispor), Dk. 4 ve Dk. 71 Osimhen, Dk. 29, Dk. 87 Barış Alper Yılmaz, Dk. 51 Yunus Akgün (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Bourabia (Kayserispor)

SÜPER Lig'in 17'nci haftasında lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u Osimhen ve Barış Alper'in 2, Yunus Akgün'ün ise tek golü ile 5-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından son 3 maçtır Kayserispor deplasmanında galip gelemeyen Galatasaray, 3 maç sonra galip gelirken, puanını da 44'e yükselterek en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti. Ev sahibi Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

2'nci dakikada sol kanatta Jakobs'un ceza sahası içine çevirdiği top, Attamah'ın eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

4'üncü dakikada Osimhen'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. (0-1)

8'inci dakikada Boa Morte'nin ceza sahası içinde göğsü ile indirdiği topun gelişine sert bir vuruş yapan Kartal Kayra'nın vuruşunda top kale direğinin yanından oyun alanının dışına çıktı.

14'üncü dakikada sol kanattan Ali Karimi'nin kullandığı köşe vuruşunda uçarak topa yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve skora denge geldi. (1-1)

29'uncu dakikada Osimhen'in Kayserispor ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunu kaleci Onur ayakları ile çeldi. Dönen topa hareketlenen Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. (1-2)

41'inci dakikada ceza sahası yayının sağ çaprazında Ali Karimi'nin topun dibine girerek yaptığı vuruşta Muslera topu parmaklarının ucu ile son anda kornere çeldi.

45'inci dakikada Ali Karimi'nin pasında ceza sahası içinde Cardoso'nun yerden yatığı sert vuruşta top oyun alanının dışına çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

50'nci dakikada Gökhan Sazdağı'nın ara pasına hareketlenen Boa Morte'nin Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı plase dokunuşta top kale direğinin sağından auta gitti.

51'inci dakikada topla buluşan kontra atağa çıkan Galatasaray'da Yunus Akgün'ün ceza sahası yayının dışından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. (1-3)

58'inci dakikada Jakobs'un sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta Kayserispor savunmasından seken top kornere gitti.

60'ıncı dakikada bir taraftarın sahaya girerek kaleci Muslera ile fotoğraf çekinmesi sonrası Kayserispor taraftarının bulunduğu kale arkasından yoğun tepki geldi. Sahaya yabancı maddelerin de atıldığı olaylar sonrası oyun yaklaşık 5 dakika durdu.

68'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Boa Morte'nin sol ayağının dışı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

69'uncu dakikada Mertens'in yaptığı sert vuruşta kaleci Onurcan'dan döndü. Dönen topa hareketlenen Yunus Akgün'ün sol ayağının gelişine yaptığı sert vuruş oyun alanının dışına çıktı.

71'inci dakikada Yunus Akgün'ün asistinde ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in topun dibine girerek Kayserispor kalesine gönderdiği topta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Osimhen bu golle birlikte kendisinin 2'nci takımının ise 4'üncü golünü kaydetti. (1-4)

74'üncü dakikada Osimhen'in sağ kanattan taşıyarak Kayserispor ceza sahası içine gönderdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Barış Alper'in vuruşundan kaleci Onurcan topa ayakları ile müdahale ederek gole izin vermedi.

88'inci dakikada Yunus Akgün'ün ara pasına hareketlenen Barış Alper'in ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş kale direğinin üstüne çarparak ağlarla buluştu. (1-5)

90+1'inci dakikada Ackah'ın ceza sahası yayının dışından yaptığı sert vuruş kale direğinin üstünden oyun alanının dışına gitti.

90+7'inci dakikada Barış Alper'in ortaladığı topa hareketlenen Sanchez'in vuruşunda top kaleci Onur'dan döndü.

90+8'nci dakikada Kartal Kayra'nın sert vuruşunda kaleci Muslera'dan dönen topu tamamlamak isteyen Boa Morte'nin vuruşunda Muslere gole izin vermedi.

Karşılaşma, konuk ekip Galatasaray'ın 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.