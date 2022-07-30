Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübü iyi günlere taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Dursun Özbek, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve sarı-kırmızılı kulübün 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü olağanüstü genel kurulun son bölümünde üyelerin sorularını yanıtlarken, eleştirileri de değerlendirdi.

Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin, Galatasaray Sportif AŞ'ye olan borcunu acilen ödemesi gerektiğini aktaran Özbek, "Yaklaşık 2-3 yıldır bunun büyük bir risk olduğu söyleniyor. 'Galatasaray Sportif AŞ elimizden gider.' deniliyor. Gider mi gider. Bu tehlikenin varlığını hep söyledik. Bunun bir tek çözümü var. Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Sportif AŞ'ye olan borcunu ödemek zorunda. Bu borç, bugün itibarıyla yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira civarında. Bu riski uzun vadede taşıyamayız. Zaten ürettiğimiz projelerin amaçlarından biri de bu." diye konuştu.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün sorunlarını çözmek için göreve geldiklerini vurgulayarak, "Bize güvendiniz ve seçtiniz. 'Galatasaray'ın bu sıkıntılarını, problemlerini çözün.' dediniz. Biz de bunun için ve size verdiğimiz sözlerin hepsini tutmak için görevi devraldık." ifadelerini kullandı.

Florya projesi

Dursun Özbek, geliştirmek istedikleri Florya projesiyle ilgili eleştirilere değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim için 'Florya'yı satacaklar.' diyorlar. Bunu defalarca anlattık. Florya'da 20 dönümümüzün dışında, bize ait olmayan 40 dönümlük arsayı önce kazandıracağız. Bu iki arsanın birleşmesiyle ortaya çıkacak büyük parsel imara çıktığı zaman değeri çok büyük olacak. Biz geliştirmeden, bunu kastediyoruz. 1 milyar 800 milyon liralık borç böyle ödenecek. 2 milyar 700 milyon liralık Bankalar Birliği borcu böyle ödenecek. Arsaların birleşmesi ve geliştirilmesinden ortaya çıkacak fon, sadece bu iki sorunu çözmekle kalmayacak. Bu fon, inşaat maliyeti çıktıktan sonra yaklaşık 6,5 milyar lira. Bu fon, kimsenin el süremeyeceği bir fon olarak Galatasaray'a hizmet edecek. Kemerburgaz'daki yeni yerleşkemiz de bu fon sayesinde imal edilecek."

"Artık halının altına süpürme dönemi bitti"

Galatasaray'ın geleceği için önemli işler planladıklarını aktaran Özbek, "Tabii bu işler zor işler. Ama Galatasaray sevdalısı olan herkesin buna ihtiyacı var. Biz bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Artık halının altına süpürme dönemi bitti. Yarın bu konuyla ilgili bize vereceğiniz destek çok önemli. Bize göre Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını planlayan bir realizasyon." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Riva projesinden, bugüne kadar kulübün kasasına 155 milyon dolar girdiğini anlatarak, "Sadece bu kadar değil. Şu an faz faz imalata devam ediyor. Yaklaşık 750 villa daha var. Bunun 150 tanesi Galatasaray'a ait. Bugünkü hesaplamayla 2 milyar 250 milyon mertebesinde bir gelir olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın, mali yapısı ve borç stoku açısından rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan daha iyi durumda olduğunu aktaran Özbek, "Böyle olmasının sebebi geçmişte ürettiğimiz projelerin, özellikle Riva projesinin katkısı çok büyük." diye konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği ile olan yapılandırma anlaşmasından çıkacaklarını kaydeden Özbek, "Yönetim olarak çıkmakta ısrarlıyız. Oluşturacağımız fonlarla ilk olarak buradaki borcumuzu kapatmak suretiyle anlaşmadan çıkacağız." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz en süratli şekilde bu borç stokundan kurtulmayı ve sürdürülebilir sportif başarıyı yakalamak için de sürdürülebilir bir mali yapıyı kurmak için çalışıyoruz. Bunun oluşturulmasında elbette gayrimenkullerimizin geliştirilmesi önemli bir yer tutuyor. Ama gerek dijital dünyada gerek sponsorluklarda gerekse mağazacılıkta yeni yapılanmamız var. Bütün mecraları zorlamak suretiyle Galatasaray için en iyi fonu oluşturmaya çalışıyoruz."