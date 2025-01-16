Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Hatayspor maçı açıklaması Açıklaması

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'de yarın Atakaş Hatay spor ile Mersin'de yapacakları maç öncesinde, "Umarız Hatayspor, tekrar üst sıralara tırmanır ve gelecek yıl da bizlerle beraber ligimizi renklendirmeye devam eder." dedi.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, Hatay'ın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Galatasaray, sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu. 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra başkanımız Dursun Özbek, o zamanki başkan vekilimiz Erden Timur ve Eray Yazgan, hemen bölgeye katkı sağlayacak hazırlıklara başladı. Çok kısa bir süre içinde de 100 tane tır, depremden etkilenen bölgelere gönderildi. Erden Timur, uçağa bile binmeden arabaya atladı. 11-12 saat yolculuktan sonra oradaki Expo alanını Galatasaray'ın yardım merkezi haline getirdi. UltrAslan'a da minnettarız. Erden Timur'un liderliğinde oradaki gönüllülerle yardımlar gerekli yerlere bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Depremin üzerinden uzun bir süre geçtiğini aktaran Öztürk, "Devletimiz sağ olsun hızlıca kalıcı konutlar yapıyor ama hala doğal olarak konteynerlerde yaşayanlar var. Artık e-ticaret var. O bölgede inanılmaz bir tarım zenginliği de var. Oradan alışveriş yapılabilir. Biz 'Birlikte 1905' mottosunu hala sürdürüyoruz. Mart ayının başında ramazan başlıyor ve bölgelerde çadırlarımızı kurup, iftarlarımızı vermeye devam edeceğiz. Dün stadımızın açılışının 14. yılıydı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet erkanına buranın yapımına katkılarından ve kulüplere yaptıkları desteklerden dolayı minnettarız. O gün o imkanlar olmasaydı deprem anında bizim böyle bir lojistik merkezimiz olamazdı." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinde inanılmaz statlar olduğunu dile getiren Metin Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu statlar, kulüp ayrımı olmadan devletimizin katkılarıyla ve kulüplerin gayretleriyle yapılan yerler. Hatayspor ile pek çok kez maç oynadık. Onlarda da şu an bir başkan ve hoca değişikliği var. Futbol, gastronomi ve tarihsel değerler gibi o bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Umarız Hatayspor, tekrar üst sıralara tırmanır ve gelecek yıl da bizlerle beraber ligimizi renklendirmeye devam eder."

"8 puanla öndeyiz ama 3 puanlı sistemde bu durum 2 maça bakar"

Ligin uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Öztürk, "8 puanla öndeyiz ama 3 puanlı sistemde bu durum 2 maça bakar. Okan hocamız da daha önce belirtti. Önümüzde 18 tane maç var. Rakiplerimizin emeklerine saygı duyuyoruz. Hem Avrupa'da hem ligde yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Sezon sonunda şampiyon olup taraftarımızı mutlu edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarına değinen Metin Öztürk, "Okan hocamız ve ekibinin talepleri doğrultusunda başkan vekillerimiz Abdullah Kavukçu, İbrahim Hatipoğlu ile Maruf Güneş, transfer çalışmalarını yürütüyor. Daha vaktimiz var. Dolayısıyla bir acelemiz yok." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Geçen sene de yabancı VAR hakemleriyle şampiyon olduk. Herkese eşit davranıldığı sürece sorun yok. Orta hakemin hatasını kabul ediyoruz ama VAR'daki hakem hata yapamaz. Federasyon başkanımız da aynı şeyi söylüyor. VAR'da hata yapan hakemin, hakemliğini bitirsinler."