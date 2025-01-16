Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Hatayspor maçı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Hatayspor maçı açıklaması Açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor ile Mersin'de yapacakları maç öncesinde, "Umarız Hatayspor, tekrar üst sıralara tırmanır ve gelecek yıl da bizlerle beraber ligimizi renklendirmeye devam eder." dedi.

16.01.2025 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'de yarın Atakaş Hatay spor ile Mersin'de yapacakları maç öncesinde, "Umarız Hatayspor, tekrar üst sıralara tırmanır ve gelecek yıl da bizlerle beraber ligimizi renklendirmeye devam eder." dedi.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, Hatay'ın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Galatasaray, sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu. 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra başkanımız Dursun Özbek, o zamanki başkan vekilimiz Erden Timur ve Eray Yazgan, hemen bölgeye katkı sağlayacak hazırlıklara başladı. Çok kısa bir süre içinde de 100 tane tır, depremden etkilenen bölgelere gönderildi. Erden Timur, uçağa bile binmeden arabaya atladı. 11-12 saat yolculuktan sonra oradaki Expo alanını Galatasaray'ın yardım merkezi haline getirdi. UltrAslan'a da minnettarız. Erden Timur'un liderliğinde oradaki gönüllülerle yardımlar gerekli yerlere bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Depremin üzerinden uzun bir süre geçtiğini aktaran Öztürk, "Devletimiz sağ olsun hızlıca kalıcı konutlar yapıyor ama hala doğal olarak konteynerlerde yaşayanlar var. Artık e-ticaret var. O bölgede inanılmaz bir tarım zenginliği de var. Oradan alışveriş yapılabilir. Biz 'Birlikte 1905' mottosunu hala sürdürüyoruz. Mart ayının başında ramazan başlıyor ve bölgelerde çadırlarımızı kurup, iftarlarımızı vermeye devam edeceğiz. Dün stadımızın açılışının 14. yılıydı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet erkanına buranın yapımına katkılarından ve kulüplere yaptıkları desteklerden dolayı minnettarız. O gün o imkanlar olmasaydı deprem anında bizim böyle bir lojistik merkezimiz olamazdı." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinde inanılmaz statlar olduğunu dile getiren Metin Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu statlar, kulüp ayrımı olmadan devletimizin katkılarıyla ve kulüplerin gayretleriyle yapılan yerler. Hatayspor ile pek çok kez maç oynadık. Onlarda da şu an bir başkan ve hoca değişikliği var. Futbol, gastronomi ve tarihsel değerler gibi o bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Umarız Hatayspor, tekrar üst sıralara tırmanır ve gelecek yıl da bizlerle beraber ligimizi renklendirmeye devam eder."

"8 puanla öndeyiz ama 3 puanlı sistemde bu durum 2 maça bakar"

Ligin uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Öztürk, "8 puanla öndeyiz ama 3 puanlı sistemde bu durum 2 maça bakar. Okan hocamız da daha önce belirtti. Önümüzde 18 tane maç var. Rakiplerimizin emeklerine saygı duyuyoruz. Hem Avrupa'da hem ligde yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Sezon sonunda şampiyon olup taraftarımızı mutlu edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarına değinen Metin Öztürk, "Okan hocamız ve ekibinin talepleri doğrultusunda başkan vekillerimiz Abdullah Kavukçu, İbrahim Hatipoğlu ile Maruf Güneş, transfer çalışmalarını yürütüyor. Daha vaktimiz var. Dolayısıyla bir acelemiz yok." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Geçen sene de yabancı VAR hakemleriyle şampiyon olduk. Herkese eşit davranıldığı sürece sorun yok. Orta hakemin hatasını kabul ediyoruz ama VAR'daki hakem hata yapamaz. Federasyon başkanımız da aynı şeyi söylüyor. VAR'da hata yapan hakemin, hakemliğini bitirsinler."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Metin Öztürk, Galatasaray, Hatayspor, Futbol, Mersin, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Hatayspor maçı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:43:19. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Hatayspor maçı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.