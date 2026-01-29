Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay - Son Dakika
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay

29.01.2026 13:53
Manchester City karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, taraftarının Etihad Stadı'nda oluşturduğu atmosferle İngiliz basınında geniş yer buldu; birçok gazete City'nin maçı deplasmandaymış gibi oynadığını yazdı.

Manchester City deplasmanında Galatasaray taraftarının yarattığı atmosfer İngiliz basınının dikkatini çekti; Ada medyası, Etihad Stadı'nda City'nin adeta deplasmanda oynadığına vurgu yaptı.

GALATASARAY TARAFTARI ETIHAD'I SUSTURDU

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup olmasına rağmen ilk 24 içinde yer alarak son 16 play-off turuna kaldı. Mücadelede skor kadar, sarı-kırmızılı taraftarların Etihad Stadı'nda oluşturduğu atmosfer de İngiliz basınında geniş yankı buldu.

BBC: GÜNDOĞAN VE SANE ETKİ YARATAMADI

BBC, karşılaşmada eski Manchester City yıldızları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'nin performansına dikkat çekti. Haberde, her iki futbolcunun da taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandığı ancak maçın gidişatına etki edemedikleri vurgulandı.

THE GUARDIAN: HAALAND SAHNEYE ÇIKTI

The Guardian, Erling Haaland'ın açılış golü ve Rayan Cherki'nin ikinci golüyle City'nin galibiyete ulaştığını yazdı. Haberde ayrıca Jeremy Doku'nun sakatlanarak oyundan çıkmasının maçın olumsuz anlarından biri olduğu ifade edildi.

SKY SPORTS: CITY İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Sky Sports, Manchester City'nin ilk yarıda maçı kontrol altına aldığını belirtti. Haaland'ın uzun süren gol sessizliğini bozduğu, Cherki'nin ise organize bir atakla skoru belirlediği aktarıldı.

MANCHESTER EVENING NEWS: CITY DEPLASMANDA GİBİYDİ

Manchester Evening News, Galatasaray taraftarlarının yarattığı atmosferin City'ye "düşman sahasında oynuyormuş" hissi verdiğini yazdı. Deplasman tribününden yükselen ıslıklar, yuhalamalar ve meşalelerin, maçın başında ev sahibi tribünleri baskı altına aldığına dikkat çekildi.

THE TIMES VE INDEPENDENT: MOURINHO DETAYI

The Times ve Independent, Manchester City'nin ilk 8'e kalmasında Benfica'nın Real Madrid galibiyetine vurgu yaptı. Pep Guardiola'nın ekibinin son 16 biletini Jose Mourinho'nun takımının sonucuyla garantilediği ifade edildi.

THE SUN: GALATASARAY TARAFTARI MAÇA DAMGA VURDU

The Sun ise Galatasaray taraftarlarının binlerce kişiyle Etihad Stadı'nı doldurduğunu ve City'nin maça ciddi bir yaklaşımla başladığını yazdı.

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    abi biz Türkler artık bu tür şeylerle ovunmekden vaz geçelim. sonuca bakmamız lazım. yok en iyi biz bagirdik yok biz kalabalık dik. abi sonuç ? 16 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    ölmüş eşeği parlatmaya çalışmayın 9 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    gs artik eski havasinda degil osimenide topla bulusturamadilar yazik harcanan paralara kaybedebilirsin ama iyi oybamak lazim 0 0 Yanıtla
