Galatasaray Malmö\'yü Yenerek İlk 8\'i Hedefliyor

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında yarın deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile yapacakları maçı kazanarak ilk 8 içinde kalmak istediklerini söyledi.

Okan Buruk, müsabakanın yapılacağı Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsveç Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Malmö'yü tebrik ederek sözlerine başlayan Buruk, "Bizim için zorlu bir maç olacak. Rakibimizin Beşiktaş maçını özellikle izlemiştik. İyi ve organize bir takıma karşı oynayacağız. Pas hızı yüksek, birbirine yakın oynayan, özellikle top onlardayken etkili ve tehlikeli bir takım. Bireysel yetenekleri de var. Rakibimizin, Avrupa Ligi'nde yarışın içinde kalması için bu maçı kazanmak isteyecektir. Bizim de ilk 8'in içindeki yerimizi sağlamlaştırmak için bu maç çok önemli." diye konuştu.

Oyuncularına çok güvendiğini dile getiren 51 yaşındaki teknik adam, "Buraya moralli geldik. Tabii ki eksiklerimiz mevcut ama çok önemli futbolcularımız da var. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yaparak maçı kazanmak için çaba sarf edeceğiz. İlk düşüncemiz buradan kazanarak ayrılmak ve puan durumundaki yerimizi yükseltebilmek." dedi.

Buruk, Malmö'nün UEFA Avrupa Ligi'nde daha fazla puan toplayabilecek performans sergilediğini belirterek, "Özellikle Beşiktaş'a karşı iyi bir oyun ortaya koymuşlardı. Şu anda iddiaları devam ediyor. Hocaları liglerinin bitmesini bir dezavantaj gibi söyledi. Biz yoğun bir fikstürden geliyoruz. Rakibimiz bu dönemde daha az maç oynadı. İki takımın gücünü, konsantrasyonunu ve oyuna adaptasyonunu maç içinde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sahaya çıkan herkesin en iyisini yapacağını düşünüyoruz"

Sakat futbolcularının çok olduğunu hatırlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sahaya çıkacak futbolculara güvendiğini söyledi.

Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in oynayamayacağının hatırlatılması üzerine Buruk, "Çok önemli oyunculara sahibiz. Tam kadro olmak büyük avantaj ama sezon başında bu tür senaryoları da düşündüğümüz için güçlü bir kadro kurduk. Sahaya çıkan herkesin en iyisini yapacağını düşünüyoruz. Bazı mevkilerde eksiğiz. Özellikle kanatlarda oynayacak çok az oyuncumuz kaldı. Santrforda 3 oyuncumuzun 2'si sakat. Batshuayi ile oynayacağız. Ne kadar önemli bir kadroya sahip olduğumuzu yarın sahada göstermeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ile ilgili kararı yarın vereceklerini vurgulayan Buruk, "Savunma bölgesi daha çok oyuncumuzun olduğu yer. Abdülkerim, takımla antrenmana çıktı. Onunla ilgili kararımızı yarın vereceğiz. Savunmada oyuncumuz var. Ön tarafta kanat bölgesinde sıkıntı yaşıyoruz. Barış Alper'in sakatlığı, Sallai'nin Avrupa'da oynayamaması sıkıntı oluşturdu. Ancak bununla ilgili planlarımız var. Bu planları uygulamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayal kuruyoruz, finali hedefliyoruz"

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmenin hayalini kurduklarını dile getirdi.

İlk 5 maçta yaptıklarının kendilerine hayal kurdurduğunu söyleyen Buruk, "Geçen 5 maçta oluşan sıralamada hep ilk 5'in içinde olduk. Tottenham favorilerden biriydi. Oyun, güç, taraftar ve takım performansına baktığımızda hayaller kuruyoruz. Hayalleri güçlendirecek altyapıyı oluşturduk. Ancak bundan sonraki turların nasıl olacağını bilmiyoruz. Hiç beklemediğimiz şekilde 6-7 sakat oyuncumuz var. Futbolun içinde birçok faktör var. Elemeli tura geçildiğince maç içi performanslar önemli olacak. Her takım tur atlayabilir. Hayal kuruyoruz. Finali hedefliyoruz." diye konuştu.

"Savunma olarak da daha iyisini yapmamız gerekiyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezonlara göre daha fazla gol yediklerini anlatarak daha iyi savunma yapmaları gerektiğini söyledi.

Hücum odaklı bir futbol oynadıklarını aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaleci ve stoperlerin dışında diğer futbolcular hücum oynamak ister. Onları mutlu eden topun sizde olduğu, hücum yaptığınız maçlardır. Agresif, dinamik ve topu rakibe bırakmayan bir takımız. Her maçta kendi oyun anlayışımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Ofansif olarak çok başarılı işler yapabiliyoruz. Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde çok fazla pozisyona girip gol atıyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Yarın elimizdeki oyuncuların kalitesi çok fazla. Ofansif hamleler yapacağız. Savunma olarak da daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bu sezon, geçen sezona göre çok gol yiyoruz. Savunma yönünü de daha iyi yaparsak çok daha başarılı ve güçlü olacağız."

Buruk, iki sezon üst üste şampiyonluktan sonra takımının hala istekli ve motive olduğunu belirterek, "Üçüncü senemiz. İki şampiyonluk yaşadık. Aynı istekte, konsantrasyonda olmak Galatasaray camiasının bir başarısı. Teknik direktör olarak üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Çok değerli bir oyuncu kadrom var. Tecrübeli, istekli, taraftarımızın beklentilerine doğru cevap veriyoruz. Bunu sadece skor olarak yapmıyoruz. Ülkemize güzel oyun izlettiğimizi düşünüyorum. Bu da bizim için değerli. Sadece kazanmak üzerine değil iyi oyun üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandı.