Galatasaray NEF'te yeni başantrenör Zvezdan Mitrovic oldu - Son Dakika
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Galatasaray NEF'te yeni başantrenör Zvezdan Mitrovic oldu

11.05.2023 11:57

Andreas Pistiolis ile yolları ayırma kararı alan Galatasaray NEF, başantrenörlük koltuğunu 53 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı Zvezdan Mitrovic'e teslim etti.

Galatasaray NEF'te başantrenörlük görevi için Zvezdan Mitrovic ile 2022/23 ve 2023/24 yıllarını kapsayan anlaşmaya imza attı.

GALATASARAY'IN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞACAK

Galatasaray resmi siteden yaptığı açıklamada, 53 yaşındaki hoca ile anlaşıldığını duyurarak, Zvezdan Mitrovic'in kariyerine ilişkin bilgi verdi.

Galatasaray NEF'te Zvezdan Mitrovic dönemi resmen başladı

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"UKRAYNA KARİYERİ 12 YIL SÜRDÜ"

19 Şubat 1970 Karadağ doğumlu Mitrovic, ülkesinin takımı Buducnost'ta yardımcı antrenör olarak başladığı kariyerinde ilk başantrenörlük deneyimini 2002/03 sezonundan Ukrayna'nın Khimki Yuzny takımı ile yaşadı. 5 yıllık Khimki Yuzny kariyerinin ardından sırasıyla toplamda 12 yıl sürecek Ukrayna kariyerinde sırasıyla Krivbasbasket-Lux Krivyi Rog, Budivelnyk Kviv, Khimik-OPZ Yuzny, Azovmash Mariupol takımlarını çalıştırdı. Ukrayna Süper Ligi şampiyonluğu da yaşadığı 2009 yılında yılın koçu ödülüne layık görüldü. Ukrayna kariyerine 2012 yılında bir de Ukrayna kupası şampiyonluğu ekledi.

"AVRUPA'DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ"

2014-15 yılında Fransa temsilcisi Monaco'yu bir alt ligde devralan Mitrovic, ilk senesinde şampiyon olarak takımı üst klasmana çıkardı. Monaco'da rekabetçi bir takım yaratan Zvezdan Mitrovicaynı zamanda Avrupa sahnesinde adından söz ettirmeye başladı. AS Monaco ile ProA Ligi'nde 2016, 2017, 2018 yıllarında olmak üzere 3 kez Fransa ProA Ligi Normal Sezon liderliği, 3 kez Fransa Leaders Cup şampiyonluğu yaşarken, 3 sezon üst üste yılın koçu seçildi. 2017 yılında takımı ile Basketball Champions League'de final four oynama başarısı gösterdi.

"FRANSA'DA DA YILIN KOÇU SEÇİLDİ"

2018/19 sezonu başında Fransa'nın bir diğer önemli takımı ASVEL Lyon-Villeurbanne Basket'e transfer oldu. İki sezon üst üste çalıştırdığı ASVEL Lyon-Villeurbanne Basket ile EuroLeague sahnesinde yer alma şansı buldu. 2020 yılında Fransa Leaders Cup finaline yükseldi ve aynı sezon bir kez daha Fransa'da yılın koçu seçildi. ASVEL Lyon-Villeurbanne Basket macerasının ardından 2020/21 sezonunda yeniden AS Monaco ile anlaşan tecrübeli basketbol adamı 2021 EuroCup Finali'nde Unics Kazan'ı mağlup ederek EuroCup Şampiyonluğu yaşayarak takımı ile birlikte 2021/22 sezonunda bir kez daha EuroLeague'de boy gösterdi.

"DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERDİ"

Zvezdan Mitrovic, Fransa kariyerine devam ederken aynı zamanda 2017- 2019 yılları arasında ülkesinin milli takımı Karadağ ile 2019 Dünya Kupası'nda mücadele etme başarısı gösterdi. Yeni Başantrenörümüz Zvezdan Mitrovic'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor ve kendisine başarı dileklerimizi iletiyoruz.

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Galatasaray, Ukrayna, Fransa, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray NEF'te yeni başantrenör Zvezdan Mitrovic oldu - Son Dakika


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