Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Süper Ligi\'nde Şampiyon

Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve son hafta mücadeleleri oynandı.

Son haftaya Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in 2 puan önünde lider olarak giren Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 yenerek 71 puanla şampiyon oldu.

Trabzonspor deplasmanında 2-0 galip gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise ligi 69 puanla 2'nci sırada bitirdi.

Bitexen Adana İdmanyurduspor müsabakasını 6-0 kazanan Fenerbahçe Petrol Ofisi de sezonu 66 puanla 3'üncü basamakta tamamladı.

Puan cetvelinin son 3 sırasında bulunan Ataşehir Belediyespor, Bitexen 1207 Antalyaspor ve Bitexen Adana İdmanyurduspor ise bir alt lige düştü.

Sonuçlar

Ligin son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-6

Ataşehir Belediyespor-Hakkarigücüspor: 1-4

Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2

Beşiktaş United Payment-Bitexen 1207 Antalyaspor: 9-0

Galatasaray Petrol Ofisi-ALG Spor: 2-0

Beylerbeyi-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-2

Fatih Vatanspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 3-2

Puan durumu

Kadın Futbol Süper Ligi'nde son hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY PETROL OFİSİ 30 23 2 5 71 29 42 71 2.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 30 22 3 5 78 21 57 69 3.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ 30 21 3 6 82 27 55 66 4.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT 30 19 2 9 71 29 42 59 5.BEYLERBEYİ 30 17 6 7 68 25 43 57 6.ALG SPOR 30 17 4 9 51 36 15 55 7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 30 15 7 8 60 33 27 52 8.HAKKARİGÜCÜSPOR 30 13 4 13 51 58 -7 43 9.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 30 11 6 13 40 40 0 39 10.AMED SPORTİF FAALİYETLER 30 9 8 13 42 54 -12 35 11.TRABZONSPOR 30 9 6 15 34 44 -10 33 12.FATİH VATANSPOR 30 9 3 18 42 58 -16 30 13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR 30 7 5 18 52 75 -23 26 14.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 30 5 7 18 30 76 -46 22 15.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR 30 4 8 18 22 76 -54 20 16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 30 1 2 27 11 124 -113 5

Kaynak: AA