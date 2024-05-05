Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Süper Ligi\'nde Şampiyon

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve son hafta mücadeleleri oynandı. Galatasaray Petrol Ofisi, ALG Spor'u 2-0 yenerek 71 puanla şampiyon oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise ligi 2'nci sırada tamamladı. Puan cetvelinin son 3 sırasında bulunan Ataşehir Belediyespor, Bitexen 1207 Antalyaspor ve Bitexen Adana İdmanyurduspor ise bir alt lige düştü.

05.05.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve son hafta mücadeleleri oynandı.

Son haftaya Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in 2 puan önünde lider olarak giren Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 yenerek 71 puanla şampiyon oldu.

Trabzonspor deplasmanında 2-0 galip gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise ligi 69 puanla 2'nci sırada bitirdi.

Bitexen Adana İdmanyurduspor müsabakasını 6-0 kazanan Fenerbahçe Petrol Ofisi de sezonu 66 puanla 3'üncü basamakta tamamladı.

Puan cetvelinin son 3 sırasında bulunan Ataşehir Belediyespor, Bitexen 1207 Antalyaspor ve Bitexen Adana İdmanyurduspor ise bir alt lige düştü.

Sonuçlar

Ligin son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-6

Ataşehir Belediyespor-Hakkarigücüspor: 1-4

Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2

Beşiktaş United Payment-Bitexen 1207 Antalyaspor: 9-0

Galatasaray Petrol Ofisi-ALG Spor: 2-0

Beylerbeyi-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-2

Fatih Vatanspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 3-2

Puan durumu

Kadın Futbol Süper Ligi'nde son hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY PETROL OFİSİ30232571294271
2.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 30223578215769
3.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ30213682275566
4.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT30192971294259
5.BEYLERBEYİ 30176768254357
6.ALG SPOR30174951361555
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK30157860332752
8.HAKKARİGÜCÜSPOR30134135158-743
9.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR30116134040039
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER3098134254-1235
11.TRABZONSPOR 3096153444-1033
12.FATİH VATANSPOR3093184258-1630
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR3075185275-2326
14.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR3057183076-4622
15.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR3048182276-5420
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR30122711124-1135

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Petrol Ofisi, Antalyaspor, Galatasaray, Ataşehir, Futbol, Adana, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
15:02 CHP’li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
14:42 Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor
14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray oldu Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
14:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı
14:51 Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
14:46 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak
14:32 Çıkmaza giren ateşkes görüşmeleri sonrası İsrail ve Hamas’tan peş peşe açıklamalar Çıkmaza giren ateşkes görüşmeleri sonrası İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklamalar
14:04 Maganda kurşunu anneyle oğlunu ayırdı Maganda kurşunu anneyle oğlunu ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 17:57:09. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement